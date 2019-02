Moottorin kysely: Nämä puolueet luopuisivat autoverosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autoveron lopettaminen jakaa puolueita.

Moottori-lehden vaalikyselyssä eduskuntapuolueille kysyttiin ”tulisiko nykyisenkaltaisesta auton hankinnan verotuksesta eli autoverosta luopua”. Jatkoksi kysyttiin, että jos autoverosta pitää luopua, niin millä aikataululla.

Autoverosta luopumiselle ”kyllä” vastasivat kokoomus, siniset, PS, kd ja tähtiliike.

Sdp, vasemmistoliitto ja Rkp vastasivat ”ei”.

Vihreät vastasi ”ehkä”.

Keskusta vastasi ”ei, aivan kokonaan”.

Kokoomuksen kyllä-vastauksen mukaan ”seuraavan hallituksen tulisi tehdä päätös siten, että päätöksestä koituu mahdollisimman vähän haittaa markkinoilla. Kokoomus on kaikkiaan ajanut autoveron poistamista jo pitkään. Istuva hallitus on keventänyt autoveron portaittain jo noin neljänneksellä. Uusien autojen kysynnän piristyminen on kuitenkin kasvattanut valtion verotuloja kokonaisuudessaan”.

Sdp:n ei-vastauksen mukaan ”autoverosta kokonaan luopuminen ei ole järkevää, koska markkinoilla on vielä runsaasti suuripäästöisiä automalleja. Näiden autojen autovero laskisi helposti kymmenestä tuhannesta ylöspäin, tämä olisi ilmastotavoitteille haitallista. Mikäli autoveron poisto kompensoidaan ajoneuvoverolla tai polttoaineverolla, alennus menee muille maksettavaksi”.

Keskustan mukaan ”tulevalla vaalikaudella tulee kuitenkin jatkaa jo aloitettua veropoliittista linjaa autoveron alentamiseksi kohdentaen kevennykset erityisesti vähäpäästöisiin autoihin. Keskusta näkee, että kysymys liittyy läheisesti liikenteen päästöjen vähentämiseen, mikä vaatii monipuolisia toimenpiteitä”.