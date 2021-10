Moottori testasi Suomen pisimmän pulkkamäen, liukua jopa kaksi kilometriä

Saariselällä on mäki, jonka pulkalla laskeminen ei ole vain lapsia varten.

Moottori-lehti kertoo Inarin Sariselän laskettelukeskuksessa olevan jotain, mitä muista keskuksista ei löydy. Suomen pisimmän pulkkamäen lähtöpiste on Kaunispään huipulla.

Aurora Tobogganing Slope eli Aurora pulkkamäki on yhdestä laskettelurinteestä pulkkailua varten muodostettu ura. Sillä on reittivalinnasta riippuen pituutta 1300 metriä tai 2000 metriä. Paikalla on järjestetty myös pulkkamäen MM-kisoja.

Mäen suora versio on helppo rinne. Toinen vaihtoehto on mutkitteleva versio, jossa on punainen osuus. Se on valaistu värikkäästi pimeän aikaan.

Yläasemalle pääsee tuolihissillä pulkka sylissä. Kypärän käyttöä suositellaan ja opastaulut ohjeistavat säätelemään nopeutta käsillä ja jaloilla.

Moottorin testissä pulkka piti ensin kantaa paremmalla lähtöpaikalle. Jyrkemmästä kohdasta lähtiessä huippunopeus tuli harmittavan pian vastaan, mutta ohi alkoi sujahtaa isoilla pulkilla riemusta kiljuvia aikuisia – ”ilmassa on välineurheilun makua”.

Toisella yrityksellä vuokrattiin aikuisille sopivat jäykkärunkoiset pulkat. Eron huomasi heti, ja pulkka liukui paljon herkemmin.

Vauhtia tuli urheilukellon mukaan jopa 46 km/h.