Monivelkaiset velkaantuvat entisestään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perinnän velkapääomat kasvavat Suomessa.

Intrumin uuden Nordic Debt Collection -analyysin mukaan Suomen viimeaikainen taloudellinen kasvu ei näy perintätoimeksiantojen määrien vähenemisenä.

Sen sijaan kolmen vuoden seuranta-ajanjakson valossa näyttää siltä, että perintätoimeksiantojen lukumäärät ovat pysyneet lähes muuttumattomina, mutta samaan aikaan velkapääomat ovat kasvaneet 20 prosenttia.

Tämä tarkoittaa sitä, että velkaa kasautuu yhä enemmän samoille kuluttajille, eli niin sanotut monivelkaiset henkilöt velkaantuvat entisestään.

– Talouden suhdannemuutokset näkyvät kuluttajien velkaantumista kuvaavissa perintätilastoissa viiveellä. Talouden elpyminen ei vielä tällä hetkellä näy selkeästi perintätilastoissa. Kun taloudellinen tilanne paranee, kotitalouksien varallisuus hiljalleen kasvaa, jonka seurauksena yhä harvemmat kuluttajien laskut päätyvät perintään, toteaa Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja Juha Iskala.

Viime vuonna kotitalouksien kulutus ylitti käytettävissä olevat tulot, mikä lisäsi lainojen kysyntää Suomessa. Suuntaus näyttäisi olevan, että eniten velkaantuvat juuri 30-60-vuotiaat aikuiset ja keski-ikäiset henkilöt, joilla näyttää olevan eniten myös kulutusluottoihin perustuvaa velkaa.

– On luonnollista, että juuri 30-60-vuotiailla on suurimmat velkapääomat. Tuohon ruuhkavuosien elämänvaiheeseen kasaantuvat tyypillisesti suurimmat kuluerät. Samaan aikaan rahoitusta on runsaasti ja suhteellisen helposti saatavilla, Iskala sanoo.

Suomen taloudellinen kasvu on Pohjoismaiden nopeinta, ja työttömyysaste on pudonnut kolme prosenttia kuluneiden kolmen vuoden aikana verrattuna.

– Uskomme perintätoimeksiantojen määrien laskevan Suomessa, mikäli työmarkkinat piristyvät ja palkkataso tulee kasvamaan. Velkapääomat sen sijaan laskevat hyvin hitaasti, ennustaa Iskala.