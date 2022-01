Tutkija Ylelle: Tämä voi selittää äänestysintoa pienissä kunnissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vilkkaimmin aluevaalien ennakkoäänestys on sujunut Etelä-Savossa.

Monilla pienillä paikkakunnilla aluevaalien ennakkoäänestys on ollut isoja kuntia ja kaupunkeja aktiivisempaa. Ilmiö on nähty aiemminkin, mutta Ylen haastattelema valtio-opin yliopistonlehtori Jouni Tilli Jyväskylän yliopistosta löytää sille nyt yhden selityksen.

– Yksi syy on todennäköisesti se, että on haluttu lähteä haastamaan ennakkoasetelmaa, jonka perusteella kaupungeille on tulossa vahva edustus aluevaltuustoihin, Jouni Tilli sanoo Ylelle.

Äänestysaktiivisuuden mahdollisimman tasainen alueellinen jakautuminen on Tillin mukaan tärkeää edustuksellisuuden ja uudistuksen legitimiteetin kannalta. Myös pienten äänen pitää kuulua valtuustoissa.

Vilkkaimmin vaaliuurnilla on käyty Etelä-Savon hyvinvointialueella. Siellä äänestysaktiivisuus ylsi 19,6 prosenttiin sunnuntaina kello 15. Rauhallisin tahti on toistaiseksi ollut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (11,9 prosenttia).