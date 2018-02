Monia sairauksia potevien vanhusten määrä kasvaa nopeasti

Vähintään neljää sairautta potevien määrän kasvu johtuu lihavuuden yleistymisestä ja liikunnan vähentymisestä.

Brittitutkijat uskovat monisairaiden eli vähintään neljää sairautta potevien vanhusten määrän kaksinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä. Kehitys johtuu pitkälti lihavuuden yleistymisestä ja liikunnan vähentymisestä, kertoo uutispalvelu Duodecim.

Tutkijat perustavat näkemyksensä mallinnukseen, jonka pohjana käytettiin runsaan 300 000 yli 35-vuotiaan terveystietoja. Tutkimuksesta uutisoi BMJ, ja se julkaistiin Britannian geriatrisen yhdistyksen Age and Ageing -lehdessä.

Vuonna 2015 ainakin neljää sairautta potevia oli 10 prosenttia kaikista yli 65-vuotiaista, mutta mallinnuksen perusteella vuonna 2025 heitä on jo 17 prosenttia. Yli 85-vuotiaiden ikäryhmässä nousu on vielä suurempaa, ja heistä jopa 40 prosenttia on monisairaita vuonna 2025, tutkijat kirjoittavat. Luvut ovat vielä suurempia, jos tarkasteluun otetaan vain 2–3 sairautta potevat.

Merkittävä osa monisairaista potee masennusta, dementiaa tai lievempää kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää, mutta varsinkin nivelrikot, diabetes ja syövät tulevat yleistymään vielä nykyisestä, mallinnus osoittaa.

Tutkijat pitävät tuloksiaan huolestuttavina, ja toivovat niiden kannustavan valmistautumaan kehitykseen. Varsinkin terveydenhuoltojärjestelmän pitäisi valmistautua muun muassa lääkärikäyntien pidentymiseen ja monisairaiden erityisongelmien hoitoon.

Uutispalvelu Duodecim