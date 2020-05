Moni yrittäjä tyytymätön Kelan tuen tasoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrittäjyyteen kuuluu riski, mutta nyt mittasuhteet ovat SYT-kassan mielestä arvaamattomat.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT kertoo, että koronakyselyn mukaan lähes kolme neljästä kassan jäsenestä on kohdannut merkittäviä ongelmia yritystoiminnassaan koronakriisin aikana.

Ongelmat heijastuvat lähes kaikille toimialoille ja kaiken kokoisiin yrityksiin. Erityisesti koronakriisi on iskenyt yksinyrittäjiin, joita on Suomessa tilastojen mukaan noin 182 000. SYT-kassan jäsenistä suurin osa on yksinyrittäjiä.

Kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan koronaepävarmuus pitkittää ja pahentaa yrittäjien tilannetta.

– Yrittäjyyteen kuuluu epävarmuus ja riskit, mutta nyt mittasuhteet ovat arvaamattomat. Hankalaa yrittäjien tilanteessa on ennustamisen vaikeus. Kuinka suuri negatiivinen muutos on ja kuinka kauan se kestää? 32 prosenttia kyselyyn vastanneista ei osannut arvioida yritystoimintansa tulevaisuuden näkymiä vuoden päähän. 56 prosenttia vastanneista kertoi yrityksensä tarvitsevan julkista tukea selviytyäkseen kriisistä, kertoo Jokinen.

Kelan tilastojen mukaan 24 460 yrittäjää on jo hakenut työmarkkinatukea Kelasta.

– 39 prosenttia kyselyyn vastanneista jäsenistämme ilmoitti hakevansa väliaikaista työmarkkinatukea Kelasta. Moni yrittäjä on kuitenkin ilmaissut tyytymättömyyttä tuen tasoon 724 euroa kuukaudessa ja jotkut kassamme jäsenet ovat kritisoineet, että pitäisi saada ennemminkin ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ansiopäivärahaa maksetaan kuitenkin vain yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille, Jokinen huomauttaa.

Koronakyselyyn vastanneista 4 prosenttia arveli lopettavansa yritystoimintansa seuraavan vuoden aikana, ja 3 prosenttia ilmoitti lopettavansa yritystoiminnan seuraavan kahden kuukauden aikana.

– Odotamme päivärahahakemusten määrän kasvavan lähikuukausien aikana, mikäli koronakriisi pitkittyy. Maksoimme viime kuussa ansiosidonnaista päivärahaa 824 jäsenelle ja maaliskuussa 782 jäsenelle, Jokinen kertoo.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT toteutti jäsenilleen koronapandemiaan liittyvän kyselyn huhtikuussa kyselyyn vastasi lähes 4000 jäsentä. Kassaan kuuluu tällä hetkellä 30 000 yrittäjää. SYT-kassa maksaa työttömyysetuuksia keskimäärin 800 jäsenelleen kuukausittain.