”Moni tuskailee kysyen, eikö mikään määrä veroja riitä?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Sari Sarkomaan mukaan veronkorotukset ovat myrkkyä talouden elpymiselle.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa arvostelee Sanna Marinin (sd.) hallitusta verotuksen kiristämisestä.

– Vasemmistovihreän hallituksen hellimät veronkiristykset ovat vakava virhe, myrkkyä uusien työpaikkojen syntymiselle sekä talouden elpymiselle, hän kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Hallitus katkaisee pitkään jatkuneen veropolitiikan linjan, joka suosii pienituloisia.

– Tulevana uutena vuotena 2021 kaikkein eniten kiristyy pienituloisten verotus. Kiristyksiä on luvassa yhtälailla muiden palkansaajien ja eläkeläisten verotukseen, Sarkomaa viittaa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n verokoneen laskelmiin.

Sarkomaan mukaan moni elää jatkossa tiukemmalla kuin ennen.

– Ennestään piinaavan korkean verotuksen lisäkiristys leikkaa niin palkansaajien kuin eläkkeensaajien käteen jäävää tuloa. Moni suomalainen tuskailee kysyen, eikö mikään määrä veroja riitä?

Kotitalouksia ei pitäisi Sarkomaan mukaan laittaa entistä tiukemmalle keskellä koronakriisiä ja talouden taantumaa.

– Verotuksessa viisas periaate on, että verotetaan vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän ja enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän. Tehdystä työstä ja ahkeruudesta rankaiseminen on terveen järjen vastaista – erityisesti nyt, kun talous on koronakuopan pohjalla, hän kirjoittaa.

Kokoomus esitti vaihtoehtobudjetissaan 800 miljoonan euron veronkevennyksiä.

– Esityksemme myötä palkansaajille ja eläkeläisille jäisi satoja euroa enemmän käteen verojen jälkeen, Sarkomaa toteaa.

Hän muistuttaa, että veronkevennykset toisivat kotitalouksille lisää ostovoimaa.

– Se on hyvä tapa elvyttää, niin Ruotsissa tehdään ja muualla Euroopassa. Myös Suomen Pankki on nostanut esille veronalennukset ja todennut niiden myönteisten vaikutusten elvytystoimena olevan pitkäkestoisempia ja kestävämpiä kuin menoelvytys.