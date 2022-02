Moni suomalainen on huolissaan Ukrainasta. Näin Sauli Niinistö sanoo heille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotaa kommentoineen tasavallan presidentin mukaan Suomi on hyvin vakaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle sanottiin tiistain tiedotustilaisuudessa, että moni suomalainen on Ukrainan tilanteesta huolissaan. Mikä presidentin viesti on heille, eli meille?

Presidentti oli aiemmin jo todennut, että ”meidän kannattaa nyt muistuttaa itsellemmekin, että tämä ei nyt meitä välittömästi millään tavalla koske”.

Uuteen kysymykseen hän vastasi näin:

– Niin kuin totesin, me olemme hyvin valmistautuneet. Suomi on hyvin vakaa, ja meillä on hyvin rauhallista, koko Itämeren alueella, Sauli Niinistö sanoi.

– Minä uskon, että me voimme tähän luottaa.

Presidentille todettiin, että Suomenlahden eteläpuolella saatetaan ajatella eri tavalla.

– Jos ajatellaan nyt vähän taaksekin päin, niin kyllähän Baltian maissa on ollut aika paljon – ja ymmärrettävästikin – huolestuneita tuntemuksia pitkin matkaa. Heidän sijaintinsa ja historiansa on tietysti toinen, Niinistö vastasi.

– Ja sitten, täytyy muistaa, että Suomi on kokoisekseen ehkä, siis suhteellisesti ottaen, ehkä vahvimpia Euroopan sotilasmahteja. Kun ottaa suhteellisuuden huomioon.

Sauli Niinistöltä kysyttiin, pitääkö hän mahdollisena, että Venäjä ryhtyisi samankaltaisiin toimiin myös jossain muualla. Esimerkiksi sanottiin Georgia.

Presidentin mukaan nykyisessä kolmisen kuukautta kestäneessä projektissa tulee Ukraina jatkuvasti vastaan.

– Olen vähän muuallekin jo ajat sitten todennut ja miettinyt, että kyllä mitä ilmeisimmin venäläiset ovat vain päättäneet nyt jollain tavalla ratkaista sen Ukrainan 7-8 vuotta jatkuneen tilanteen. Ja me voimme tietysti arvailla, että… miksi.

– Ja eräs syy saattaa tietysti olla se, että Venäjä on havainnut, että Ukraina vahvistuu. Vuosi vuodelta, ja tästä eteenpäin vahvistuisi. Ja onko se sitten ollut se laukaiseva tekijä, että nyt sitten se on jollakin tavalla hoidettava. Joko Minskin sopimuksella, painostuksella, jännitteitä kasvattamalla tai sotimalla, Niinistö pohti.

Presidentti sanoi, ettei hän usko ”mihinkään Suomi-spesifisiin vaikutuksiin”.