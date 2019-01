Moni pysyy lääkärissä hiljaa – ”Ajokortin menetystä pelätään”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenneturvan mukaan sairauksien hoito on ajoterveyden säilyttämisen kannalta tärkeintä.

Joka neljäs Liikenneturvan kyselyyn vastanneista suomalaisista on joskus tai usein ollut huolissaan omasta ajoterveydestään. Ajoterveyden pohdinta ei koske vain ikääntynyttä väestöä.

Vastaajista valtaosa on sitä mieltä, että vastuu ajoterveyden seurannasta on ensisijaisesti kuljettajalla itsellään.

Liikenneturvan ja Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen lääkäreille viime syksynä tekemässä kyselyssä ilmeni, että kuljettaja ei välttämättä ole itse tietoinen ajoterveydessään tapahtuneista muutoksista. Kolme neljästä lääkäristä koki, että esimerkiksi iäkäs potilas on vastaanotolle tullessaan harvoin tietoinen ajokykynsä heikentymisestä.

Lääkäreille tehdyssä kyselyssä ilmeni myös, että harva potilas ottaa ajoterveydelliset asiat esille oma-aloitteisesti lääkärin vastaanotolla.

− Syy olla kertomatta terveystietojaan tai olla menemättä lääkäriin voi johtua ajokortin menettämisen pelosta. Tärkeintä on hoitaa sairaus, sen hoito usein tukee ajoterveyden säilyttämistä.

Ajoterveyttä on myös sairauksien hoitaminen niin, että ne eivät estä turvallista ajamista. Esimerkiksi hoidolla aisoissa pysyvä diabetes ei ole este turvalliselle autoilulle, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Mia Koski tiedotteessa.

Hetkellisesti ajokunto voi heikentyä lääkkeiden, alkoholin, väsymyksen tai voimakkaiden tunnetilojen takia. Sen hetkisen ajokunnon arvioiminen on jokaisen kuljettajan tehtävä.

− Ajoterveys ei ole ainoastaan iäkkään kuljettajan asia, vaan myös nuoren tai ammattikuljettajan turvallisen ajamisen edellytykset voivat heikentyä terveydellisistä syistä, Koski sanoo.