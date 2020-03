”Moni on huolissaan läheisistään”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpo kehottaa hallitusta reagoimaan nopeasti koronavirustilanteen muuttumiseen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan Euroopassa nopeasti leviävään koronavirukseen tulee suhtautua hyvin vakavasti myös Suomessa.

– Moni suomalainen on huolissaan: jos ei itsestään, niin ikääntyneestä tai pitkäaikaissairaasta läheisestä. Suomalaisten on koko ajan voitava luottaa siihen, että koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdään kaikki, mitä tehtävissä on, Petteri Orpo kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Hän kehottaa noudattamaan viranomaisten määräämiä toimenpiteitä ja ohjeita.

– Terveydenhuollon ammattilaiset ovat parhaita arvioimaan, minkälaisista rajoitustoimista on eniten hyötyä viruksen leviämisen hidastamiseksi. Hallituksen tulee reagoida nopeasti, kun tilanne muuttuu. Jos tarvitaan lisää toimia, ne on toteutettava ilman viivytystä. Tässä on hyvä katsoa, missä maailmalla ollaan onnistuttu ja missä ei, Orpo sanoo.

