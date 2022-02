Moni nettiapteekista ostava kohtaa karun faktan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tullin haaviin jää jatkuvasti laittomasti tilattuja lääkkeitä.

Asiakkaiden yhteydenotoista Tulliin käy ilmi, että lääkkeet on tilattu nettiapteekeista, joita on luultu suomalaisiksi. Tilaamisen laittomuus tulee usealle täytenä yllätyksenä. Lääkkeiden tilaaminen netistä on selvästi lisääntynyt korona-aikana. Erityisesti erektiolääkkeet ovat olleet suosiossa.

– Lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolelta on yksiselitteisesti kiellettyä, muistuttaa Tulli.

Valtaosa asiakkaista ihmettelee, miksi Tulli ottaa tilatut lääkkeet haltuunsa. Heille tulee yllätyksenä, että nettiapteekki ei ollutkaan suomalainen, ja että lääkkeiden tilaaminen oli kiellettyä. Asiakkaan yhteydenotossa käy ilmi, että hän on luullut nettiapteekkia kotimaiseksi, koska nettisivut ovat olleet suomeksi ja verkkokaupan nimikin viittaa kotimaisen toimijaan.

Tulli joutuu toteamaan asiakkaalle karun faktan: verkkokauppa ei ole suomalainen tai ylipäätään laillinen toimija – lääkkeiden tilaaminen on ollut laitonta.

Erektiolääkkeet suosiossa

Tullin mukaan lääkkeiden haltuunotot ovat lisääntyneet huimasti koronapandemia aikana. Viime vuonna lääkkeitä otettiin haltuun yli 70 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Suomalaiset tilaavat nyt myös muun muassa erektiolääkkeitä, mielialalääkkeitä, antibiootteja ja hiusten kasvua edistäviä lääkkeitä. Lisäksi loishäätölääkkeiden tilaaminen on uusi ilmiö.

Erityisesti erektiolääkkeitä tilataan paljon. Viime vuonna erektiolääkkeiden osuus oli yli 30 prosenttia kaikista Tullin haltuunottamista lääkkeistä. Vuonna 2020 osuus oli peräti yli 40 prosenttia.

Erektiolääkkeet ovat reseptilääkkeitä. Jos nettiapteekki mainostaa, että erektiolääkettä, tai mitä tahansa muuta reseptilääkettä, saa ilman reseptiä, pitäisi hälytyskellojen alkaa soida. Lailliset nettiapteekit eivät myy reseptilääkkeitä ilman reseptiä.

Jos ilman reseptiä saatavan reseptilääkkeen houkutus voittaa, tilaajan on tärkeä huomioida, että kukaan ei voi taata näiden lääkkeiden turvallisuutta.

Mistä laillisen nettiapteekin tunnistaa?

Asiakkaan pitää aina varmistaa, että hän asioi laillisen nettiapteekin kanssa. Laillisen nettiapteekin tuntomerkkejä ovat esimerkiksi yhteiseurooppalainen tunnus, tarkat yhteystiedot sekä järkevät ja liikoja lupaamattomat toimitusehdot. Laillinen nettiapteekki ei markkinoi yksittäisiä reseptilääkkeitä ja vaatii aina reseptin reseptilääkkeitä ostettaessa.

Tiedon siitä, vaatiiko lääke Suomessa reseptin, voi tarkistaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilta löytyvästä lääkehausta.

Euroopan talousalueelta lääkkeitä voi vastaanottaa postitse tietyin edellytyksin. Laillisesta nettiapteekista lääkevalmisteita voi tilata korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän ja niiden täytyy tulla henkilökohtaiseen käyttöön. Tuontihetkellä reseptilääkkeisiin on oltava asianmukaisesti annettu resepti tai lääkärintodistus.