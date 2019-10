Ministeri TalSalle: Jätevesilaki ei onnistunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jätevesiasetuksen takaraja umpeutuu lokakuun lopussa.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) harmittelee, että jätevesilain muutosten runsaus on aiheuttanut epätietoisuutta kiinteistönomistajissa, Taloussanomat kertoo.

Alunperin vuonna 2004 tehty haja-asetusalueiden jätevesilain takarajaa on muutettu useampaan otteeseen. Nyt lain siirtymäaika umpeutuu lokakuun lopussa.

– Varmasti olisi ollut hyvä, että se olisi tehty kerralla kuntoon. Tämä ei ole onnistunutta lainsäädäntöä, Krista Mikkonen sanoo Taloussanomille.

Suomen ympäristökeskuksen alkukesästä tekemän laskelman mukaan herkillä pohjavesi- ja ranta-alueilla on noin 114 000 kesämökkiä ja vakituista asuntoa, joiden jätevesijärjestelmät eivät ole lain edellyttämässä kunnossa. Määrällisesti suurin määrä näistä sijaitsee Etelä-Savossa.

– Tarkalleen emme tiedä, paljonko tällä hetkellä on remontteja tekemättä, Mikkonen sanoo.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuulia Innala vahvistaa, että jätevesilain siirtymäajan päättyessä jätevesiremontin laiminlyönyt on syyllistynyt lainrikkomukseen. Tämän jälkeen moni mökki katsotaan laittomaksi.

– Lain valmistelu ei ole mennyt ihan nappiin. Sitä on muutettu, ja siirtymäaikaa veivattu monta kertaa. Varmasti osa on ajatellut, että jotain muutoksia tulee vielä. Ei ole tulossa, vaan takaraja on nyt tämä, Innala sanoo.

Kunnalla on Innalan mukaan mahdollisuus jopa uhkasakkoon, mikäli mökin omistaja ei ole tehnyt remonttia määräaikaan mennessä.

– Kiinteistönomistajilla on ollut 15 vuotta aikaa laittaa järjestelmät kuntoon. Kyse on laista, jota lähtökohtaisesti pitää noudattaa.