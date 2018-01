Moni menehtyy odottaessaan elinsiirtoa

Viime vuonna Suomessa tehtiin 374 elinsiirtoa. Uutta elintä odotti kuitenkin vuodenvaihteessa yli 500 ihmistä.

Kaikki heistä eivät ehdi saada sopivaa elintä ajoissa. Vuosittain 5–10 prosenttia elinsiirtoa odottavista menehtyy.

Eniten viime vuonna tehtiin munuaisensiirtoja, joita oli 240. Uutta munuaista odottaa jatkuvasti yli 400 ihmistä dialyysihoidossa. Toiseksi eniten tehtiin maksansiirtoja, joita oli 63. Sydämensiirtoja tehtiin 26, keuhkonsiirtoja 24 ja haimansiirtoja 21.

On todennäköisempää, että itse tarvitsee elinsiirron vakavan sairauden hoitoon kuin että toimisi itse elinluovuttajana. Siltä varaltakin on kuitenkin tärkeä muodostaa oma kantansa. Lain mukaan jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä eläessään kieltänyt.

– Paperinen elinluovutuskortti on edelleen hyvä tapa ilmaista elinluovutustahtonsa. Se kertoo kannan selvästi myös omaisille, sillä lääkärit keskustelevat mahdollisin elinluovuttajan mielipiteestä hänen omaistensa kanssa, sanoo Munuais- ja maksaliiton viestintäpäällikkö Petri Inomaa.

– Omaisen on vaikea vastata kysymykseen läheisen elinluovutustahdosta, jos siitä ei ole kotona puhuttu. Omaan tahtoonsa vedoten he eivät kuitenkaan lain mukaan voi estää elinluovutusta, Inomaa jatkaa.

Jokaisen on hyvä miettiä suhtautumisensa elinluovutukseen.

– Tarvitsetko itse elimiäsi kuolemasi jälkeen? Haluatko käyttää viimeisen mahdollisuuden tehdä hyvää? Voisiko jonkun muun ihmisen elämän jatkuminen tuoda vaikeassa tilanteessa lohtua läheisillesi, Inomaa sanoo.

Viime vuonna munuaisensiirtoja tehtiin elävältä luovuttajalta 29. Lakia on tulkittu tiukasti ja luovutus on ollut mahdollista vain samassa osoitteessa asuvalta lähiomaiselta. Munuais- ja maksaliitonkin ajaman lakimuutoksen avulla tehtyjen munuaisensiirtojen määrää voitaisiin nostaa.

Sosiaali- ja terveysministeri Annika Saarikko on kertonut, että lakimuutos on tulossa eduskunnan käsittelyyn kevään aikana.

– Tavoitteenamme on, että luovuttajana voisi toimia myös kaukaisempi sukulainen tai esimerkiksi ystävä. Saamme yhteydenottoja munuaisensiirtoa odottavilta, joiden läheinen olisi halukas toimimaan luovuttajana, mutta lain mukaan se ei ole ollut mahdollista, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

– Munuaisen elävän luovutuksen tulee aina perustua vapaaehtoisuuteen, eikä siihen saa liittyä painostusta.

Elinluovutus pähkinänkuoressa

– Jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole kieltänyt sitä. Tahto pyritään selvittämään ja siitä keskustellaan omaisten kanssa.

– Myös iäkäs voi olla elinluovuttaja. Elintensä kuntoa ei tarvitse itse arvioida.

– Jopa kuusi ihmistä voi saada uuden elimen samalta luovuttajalta.

– Elinluovutuskortti on edelleen tärkeä. Sen voi tilata osoitteesta www.elinluovutuskortti.fi ilmaiseksi.

– Kaikista sovelluskaupoista voi ladata ilmaiseksi Elinluovutus-sovelluksen.

– Tahdon voi kirjata myös Omakantaan, mutta tieto ei vielä kulje sieltä kaikkiin terveydenhuollon yksiköihin.