Moni epidemiologi ei halaa tai kättele enää ikinä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveysammattilaiset välttävät yleisötapahtumia vielä ehkä vuoden ajan.

New York Times on tehnyt 511 epidemiologille kyselyn siitä, milloin he aikovat palata elämän normaaleihin rutiineihin koronan jäljiltä.

Ilman toimivan rokotteen tai hoidon saamista maailmaan ei enemmistö vastaajista mene konsertteihin, urheilutapahtumiin tai kirkkoon vielä vuoteen.

Jotkut sanovat jopa, etteivät enää koskaan kättele tai halaa vieraita tai ystäviään.

Vähiten pidättyväisiä ammattilaiset ovat neljää arkipäiväistä tapahtumaa kohtaan. Jo tänä kesänä 64 prosenttia hakee postia ilman varotoimia, 60 prosenttia käy lääkärillä ei-kiireellisessä asiassa, 56 prosenttia yöpyy muualla ajomatkan päässä ja 41 prosenttia menee parturiin tai kampaajalle. Viimeksi mainitussa kohdassa tosin 39 prosenttia sanoo, että heiltä kampaaja- tai parturivaiheeseen siirtyminen tulee kestämään 3-12 kuukautta.

Epidemiologien suurimmalta ryhmältä kuluu kyselyn mukaan niin ikään 3-12 kuukautta, ennen kuin he ovat valmiita seuraaviin asioihin (prosenttia vastaajista):

* Illallinen pienessä ryhmässä (46)

* Vaellusretki tai piknik ystävien kanssa (41)

* Lasten lähettäminen kouluun, leirille tai päivähoitoon (55)

* Toimistossa työskentely muiden kanssa (54)

* Lasten lähettäminen leikkimään muiden kanssa (47)

* Metron tai bussin käyttäminen (40)

* Vanhemman sukulaisen tai ystävän luona vierailu (41)

* Lentomatka (44)

* Ruokailu ravintolassa (56)

* Kuntosalilla käynti (42)

Ehkä vuoden verran tai enemmän epidemiologit arvelevat kestävän ennen kuin he osallistuvat häihin (42 prosenttia), kättelevät tai halaavat ystävää (42), menevät ulos jonkun kanssa jota ei tunne (42), käyvät kirkossa tai uskonnollisessa tapahtumassa (43), lopettavat rutiininomaisen maskin käytön (52) tai osallistuvat urheilutapahtumaan tai konserttiin (64).

Jotkut vastaajista sanovat pidättyvänsä kaikista 20 aktiviteetista, kunnes rokote koronavirukseen on laajasti jaettu.

Eräät vastasivat, että ennen rokotetta he eivät osallistu mihinkään sisätiloissa pidettäviin tapahtumiin.

Suunnilleen joka viides vastanneista aikoi odottaa ainakin vuoden, ennen kuin suostuu palaamaan toimistotyöhön muiden kanssa. Jaetussa sisäilmassa työnteko on monen vastaajan mukaan vaarallisinta, mitä voi tehdä.

Vastaajista 42 prosenttia ei kättele tai halaa yli vuoteen. Kuusi prosenttia eli 31 vastaajaa sanoo, ettei kättele eikä halaa enää koskaan.

Kyselyyn osallistunut Bristol Myers Squibbin apulaisjohtaja Christopher Bond kertoo ihmisten kysyvän usein, milloin asiat palaavat normaaliksi.

– Ensin vastasin heille: ’Maailma on muuttunut ja tulee olemaan erilainen pitkään. Tämä on elämämme kriisi ja meidän täytyy käsittää se. Mutta se masensi heitä. Joten nyt sanon ’no, tiedämme enemmän joka päivä’.

Pääasiallinen leviämistapa = ilmatie . https://t.co/l3J8LjaPuX — Ilkka Rauvola (@jukka235) June 12, 2020