Moni ei uskalla käyttää kännykkää maksuvälineenä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mobiilimaksamisen turvallisuus huolettaa kansalaisia, selviää tuoreesta kyselystä.

Joka kolmas suomalainen ei maksaisi verkko-ostoksiaan kännykällä, koska epäilee mobiilimaksamisen turvallisuutta, paljastaa tuore valtakunnallinen kysely.

Ohjelmistoyhtiö Qvikin teettämään, suomalaista aikuisväestöä edustavaan kyselyyn vastasi huhtikuun lopussa 1 000 suomalaista eri puolilta maata.

Suomeen tuodaan vauhdilla korttimaksujen rinnalle uusia tulevaisuuden maksutapoja, kuten kasvojen- tai verisuonitunnistusta. Tästä huolimatta edes kännykällä maksaminen ei ole vielä yleistynyt maassamme laajasti.

Verkkokaupassa suomalainen maksaa ostoksensa mieluiten tietokoneella siirtymällä verkkopankkiin. Useampi kuin kuusi kymmenestä kyselyyn vastanneesta maksaisi nettishoppailunsa mieluiten verkkopankissa.

Pankki- tai luottokortilla verkko-ostokset maksaisivat mielellään lähes puolet vastaajista, osamaksulla yli neljäsosa ja laskulla runsas kolmasosa vastaajista.

– Mobiilimaksamisen lopullista vallankumousta on odoteltu tälle vuodelle, mutta tulokset näyttävät, että tilanne ei ole juuri muuttunut. Oikein toteutettu mobiilimaksaminen on perinteistä verkkopankkia turvallisempi maksutapa, joten on surullista, että juuri turvattomuuden mielikuva hidastaa kehitystä, toteaa Qvikin suunnittelujohtaja Matias Pietilä tiedotteessa.

– Onhan tässä pitkä matka Ruotsiin, jossa vähän ikäluokasta riippuen noin 80 prosenttia käyttäjistä maksaa Swish-mobiililompakolla kuukausittain.

Suosituin mobiilimaksutapa on kyselyn mukaan alun perin Danske Bankin rakentama MobilePay. Sen valitsisi verkkokaupassa maksuvälineeksi mieluiten hieman yli kymmenesosa suomalaisista.

Muut mobiilimaksusovellukset eli Osuuspankin Pivo, pankkien yhteisyhtiö Automatian Siirto, Apple Pay sekä Google Pay saavuttivat yhteensä saman suosion kuin MobilePay yksin.

Pivo käyttää taustalla Siirto-teknologiaa, eli sen voi laskea mukaan Siirron kokonaisvolyymiin.