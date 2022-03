Molotovin cocktailia parannettiin Ukrainassa – dronet pudottavat niitä ilmasta

Ukrainan aluepuolustusjoukot [Ukrainan paikalliset vapaaehtoisten puolustusyksiköt] ovat kehittäneet dronen Molotovin cocktailien eli polttopullojen pudottamiseksi vihollisen niskaan, kertoo New York Post.

Kyseisen dronen keskikonsolissa on paikka Molotovin cocktailille vaakatasossa ennen kuin se otetaan etäkäyttöön.

Sosiaalisessa mediassa jaetuissa kuvissa drone pudottaa Chernihivske-merkkisen olutpullon, joka toimii polttopullona.

Ukrainalaisten kerrotaan käyttäneen Molotovin cocktaileja hyökkääviä venäläisjoukkoja vastaan.

Helmikuun lopussa Länsi Ukrainan Lvivissä sijaitsevan Pravda-panimon työntekijät alkoivat valmistaa polttopulloja.

Sotilasneuvonantajat ovat opettaneet siviilejä polttopullojen käytössä. Valmistusohjeita on levitetty muun muassa radiolähetyksien avulla.

Verkkouutiset on kertonut aiemmin taustaa niin sanotusta Molotovin cocktailista.

Molotovin cocktail kulkee suomalaisessa sankaritarustossa Nobel-palkitun professori A.I. Virtasen ja myöhemmin amerikkalaistuneen tutkija ja keksijä Alvar Wilskan keksintönä. Vastaavanlainen polttopullo on kuitenkin ollut käytössä jo 1930-luvun puolivälissä Espanjan sisällissodassa.

Edellä mainittu kaksikko kehitti siitä kuitenkin jalostetumman version: bensiiniin kastettu palava riepu korvattiin kemiallisella sytyttimellä. Tätä ”helvetinpulloa” Rajamäen viinatehdas valmisti sotien aikana puoli miljoonaa kappaletta.

The Ukrainians have modified drones to drop Molotov cocktails. I repeat. They have modified drones to drop Molotov cocktails. pic.twitter.com/mOUxveIWJY

— Woofers (@NotWoofers) March 11, 2022