Mökkiläiset hamstraavat nyt pizzauuneja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hittituotteen myynti on kasvanut yli 800 prosenttia.

K-ryhmän mukaan mökin ja yleisesti pihojen ylläpitoon haetaan nyt helppoutta.

Oleilu, kiireettömyys ja nauttiminen näkyvät K-Raudassa esimerkiksi riippukeinujen ja muiden puutarhakeinujen suosiona. Niitä on ostettu kaksinkertainen määrä viime kevääseen verrattuna.

– Erityisen suosittuja ovat olleet robottiruohonleikkurit sekä akkukäyttöiset työvälineet kuten ruohotrimmerit, K-Raudan ketjujohtaja Olli Pere toteaa tiedottessa.

Terasseja rakennetaan edelleen innokkaasti, sillä terassilautojen kysynnässä on reilun viidenneksen kasvua edelliskevääseen. Ulkotilojen käyttöaikaa halutaan myös pidentää, mikä näkyy esimerkiksi terassilämmittimien suosion kasvussa.

Mökin pihahaaveissa korostuu ruokailupaikka. K-Raudan tutkimuksessa ruokailupaikka oli selvästi suosituin vaihtoehto, kun vastaajilta kysyttiin, mitä mökkipihalla on tai mitä toivoisi sieltä löytyvän.

– Hiiligrillien myynti on kasvanut yli 50 prosenttia. Yllättävänä nousijana tänä keväänä ovat olleet pizzauunit, joiden myynti on kasvanut yli 800 prosenttia. Moni hankkii nyt pizzauunin perinteisen grillin lisäksi. Pizzan paistaminen on toki suosittua myös esimerkiksi grillissä pizzakivien avulla, Pere sanoo.