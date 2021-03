Mökkikaupan ennustetaan kasvavan viime vuodesta

Moni etsii omaa lomanviettopaikkaa kotimaasta, kun matkustaminen ulkomaille ei ole mahdollista.

Huoneistokeskus kartoitti Mökkibarometrilla välittäjiensä näkemyksiä tulevan kevään ja kesän mökkikaupasta.

Barometrin mukaan Huoneistokeskuksen välittäjistä 70 prosenttia ennustaa mökki- ja vapaa-ajanasuntojen kaupan kasvavan viime vuodesta, ja jopa 80 prosenttia välittäjistä ennustaa erityisesti rantakohteiden kauppamäärien nousevan.

– Koronavuosi on kasvattanut mökkien kysyntää selvästi. Rantakohteet ovat erityisen suosittuja, mutta myös kuivan maan kohteet ja vapaa-ajanasunnot lomakeskuksissa kiinnostavat, toteaa Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius tiedotteessa.

Mökkikauppa on alkanut tänä vuonna normaalia aiemmin. Ostajat ovat olleet liikkeellä jo tammikuussa ja mökkejä on käyty katsomassa lumimaisemissa. Moni ostaja on etsinyt mökkiä aktiivisesti jo viime vuonna.

– Mökkikauppojen määrä on kasvanut Suomessa tammi–helmikuussa 48,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Viime vuoden alussa, tammi–helmikuussa, elettiin vielä sikäli normaalia aikaa, etteivät koronan vaikutukset vielä näkyneet Suomessa, Salenius sanoo.

Kaikenlaiset mökit kiinnostavat

Kun matkustaminen lomalla ulkomaille ei ole ollut mahdollista, moni on alkanut etsiä omaa lomanviettopaikkaa kotimaasta. Koronan vaikutukset heijastuvat mökkikauppaan tuomalla lisää kiinnostusta kaiken tasoisiin mökkeihin.

Ostajien joukko on myös monipuolistunut – myös yhä useampi lapsiperhe haaveilee omasta mökistä.

– Ostajia on nyt liikkeellä aiempia vuosia enemmän ja lisäksi joukossa on myös nuorempia pariskuntia ja nuoria perheellisiä. Monet pariskunnat etsivät kakkoskotia, jossa on mahdollista tehdä etätöitä, ulkoilla ja nauttia omasta rauhasta. Toisaalta osa etsii mökkiä, jossa voi viettää viikonloppua tai kesälomaa, nyt kun ulkomaan matkustusta on rajoitettu pitkään. Kaiken tasoiset kohteet kiinnostavat, sillä ostajien budjetit myös ovat laidasta laitaan, Salenius toteaa.

Ostajien kriteerit eivät ole muuttuneet

Mökinostajien kolme tärkeintä kriteeriä ovat Mökkibarometrin mukaan edelleen sähkö, sijainti lähellä kotia (alle 200 km) ja oma ranta. Näiden jälkeen punnitaan myös talviasuttavuus, oma rauha ja juokseva vesi.

– Mökin toivotaan sijaitsevan kohtuullisen, maksimissaan kahden tunnin ajomatkan päässä kotoa. Tasokkaat mökit, joissa on sähkö ja juokseva vesi sekä mahdollisuus hyviin tietoliikenneyhteyksiin ovat varsinkin kakkosasuntoa ostaville etätyölaisille kiinnostavia. Vaikka mökkejä ostetaan nyt laidasta laitaan, rantamökki on silti monen unelma ja halutuimpia kohteita, Salenius kertoo.

Kesämökkiä, varsinkin talviasuttavaa, voi hyvin myydä ympäri vuoden, mutta yleisesti mökkien paras myyntiaika on kevät–kesällä.