Mökkibileet johtivat rajuihin tartuntaketjuihin

Koronatilanne on nopeasti pahentunut Itä-Savossa.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella koronavirustilanne on heikentynyt nopeasti ja ilmaantuvuus on lähellä Hus-alueen tasoa. Alueella ilmaantuvuusluku on yli 190. Korkein taudin ilmaantuvuus on Hus-alueella, 201.

Sosterin eli Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tiedossa on, että alueella on pidetty yksityisiä juhlia ja tartuntaketjuja on lähtenyt liikkeelle koti- ja mökkibileistä.

– Nyt pitää ymmärtää, että bileiden aika ei ole nyt. Tämän tyyppisissä tilaisuuksissa tartunnat leviävät erittäin herkästi ja yhdet juhlat voivat keikauttaa alueen koronatilanteen hallitsemattomaksi. Nuorten kohdalla toivoisin, että koko perheet kantaisivat tästä nyt vastuuta ja asiasta keskusteltaisiin kotona ja koulussa, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen sanoo tiedotteessa.

Jotta koronavirustilanne saadaan alueella pysymään hallinnassa, Sosterin mukaan on äärimmäisen tärkeää, että karanteeniin asetetut pysyvät karanteenissa ja noudattavat tartunnanjäljitystiimiltä saamiaan ohjeita. Karanteenissa on Sosterin alueella edelleen useita satoja henkilöitä.

– Karanteeniin asettaminen tarkoittaa, että henkilö ei saa poistua kotoa ja saa tavata vain omia perheenjäseniään. Esimerkiksi erillään asuvat karanteenissa olevat henkilöt eivät saa tavata keskenään, Luukkonen sanoo.

Karanteenin aikana kodin ulkopuolella on sallittu ainoastaan ulkoilu, joko yksin tai samassa taloudessa asuvan kanssa. Esimerkiksi kauppaan karanteeniin asetettu ei saa mennä. Eristys on puolestaan vielä tiukempi toimi. Koronavirukseen sairastunut määrätään eristykseen ja tällöin kotoa ei saa poistua lainkaan.