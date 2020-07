Mökin sähkölasku hämmästyttää: Sähkön siirrosta 74-kertainen hinta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sähköstä maksettava hinta voi olla vain senttejä, mutta siirtomaksu yllättää.

Siirtohinnat ovat keskimäärin kaksinkertaistuneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Vaikka itse sähkön hinta on pysynyt suhteellisen vakaana, on kotitalousasiakkaiden kuitenkin usein hyvin vaikea vaikuttaa sähkölaskuunsa. Siirtohintoja ei voi kilpailuttaa, koska siirto on sähköverkon omistajan yksinoikeus eli monopoli.

Jos asuntoa tai kesämökkiä on pitänyt tyhjillään, saattaa siirtomaksun osuus lopullisesta sähkölaskusta yllättää. Kesämökin omistava Vesa Kallionpää on jakanut Twitterissä kuvan laskusta, jossa sähkön hinnaksi on merkitty 28 senttiä.

Siirtomaksun osuus laskusta on 20,76 euroa. Se on 74 kertaa enemmän kuin varsinaisesta sähköstä maksettava osuus.

– Mökin sähkölasku kesäkuulta. Sähkön hinta 28 senttiä, sähkön siirron hinta 20,76 euroa. Eduskunta teki aikanaan typerän lain ja nyt siirtoyhtiöt rahastaa. Nyt vain kertakorotuksia ehkä rajoitetaan. Pitäisikö myös lain sallimaa jättimäistä tuottoprosenttia pienentää?, Kallionpää kysyy.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma pitää laskua suurena. Kauma on jättänyt 13 muun kokoomuksen kansanedustajaan kanssa asiasta kirjallisen kysymyksen toukokuussa. Puolueessa halutaan usean toimenpiteen kokonaisuus, jossa toimitusvarmuus säilyisi mutta kuluttajan maksama siirtohinta alenisi.

Yhtenä keinona esitetään tuottoprosentin katon laskemista. Hallitus on kaavaillut sähkönsiirron korotuskaton laskemista 12,5 prosenttiin nykyisestä 15 prosentista. Kokoomus on esittänyt korotuskaton laskemista 5 prosenttiin.

– Asiaan on saatava muutos, Pia Kauma toteaa.

Pitäisi. Asiaan on saatava muutos. — Pia Kauma (@PiaKauma) July 17, 2020

LUE MYÖS:

Sähkön siirron hinnoista aloite – ”rahastukselle stoppi” (VU 17.4.2020)