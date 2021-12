Modernan mukaan tehosterokote tuo vahvan suojan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kolmas rokotus nostaa vasta-aineiden määrän 37-kertaiseksi, kertoo lääkeyhtiö.

Lääkeyhtiö Moderna kertoo, että yhtiön kehittämä rokote tuo suojan myös koronan omikron-muunnosta vastaan. Modernan mukaan kaksi rokotetta tuotti kehossa vasta-aineita vain vähän, mutta kolmas tehosterokote nostaa vasta-ainepitoisuuden 37-kertaiseksi. Jos kolmannen rokotteen annosmäärää nostetaan, vasta-ainepitoisuus kasvaa 80-kertaiseksi.

Yhtiö on saanut tulokset selville laboratoriotutkimuksissaan. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.

Testit on tehty Modernan nykyisellä rokotteella, joka on nimeltään mRNA-1273. Yhtiö kutsuu sitä ”ensimmäiseksi puolustuslinjaksi omikronia vastaan”. Moderna kehittää myös erityisesti omikron-muunnosta vastaan toimivaa rokotetta. Kliiniset testit on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alussa.

– Tällä hetkellä saatavilla on 1273. Se on hyvin tehokas ja täysin turvallinen. Uskon, että se suojaa ihmisiä tulevan lomakauden ja talvikuukausien ajan, kun omikron-muunnos aiheuttaa suurinta kuormaa, sanoo Modernan lääketieteellisen yksikön johtaja Paul Burton.

Omikron-muunnos löydettiin marraskuussa eteläisestä Afrikasta. Se on tarttuvampi kuin viruksen aiemmat muodot, ja se on levinnyt 89 maahan. Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että omikronin aiheuttamat tautitapaukset kaksinkertaistuvat 1,5–3 päivässä.