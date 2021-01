Modernan koronarokote sai myyntiluvan EU:ssa

Euroopan komissio on antanut myyntiluvan Modernan koronarokotteelle. Asian vahvistaa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Kyseessä on toinen myyntiluvan saanut koronarokote Euroopan unionin alueella. Aiemmin myyntiluvan on saanut Pfizer-Biontechin koronavirusrokote.

Euroopan lääkevirasto (EMA) oli aiemmin keskiviikkona pitämässään kokouksessa päättänyt suositella Modernan kehittämää koronavirusrokotetta.

We are providing safe & effective #COVID19 vaccines for Europeans.

We have authorised the @moderna_tx vaccine, the 2nd vaccine approved in the EU.

Europe has secured so far 2 billion doses of potential vaccines – more than enough for protecting us all #StrongerTogether pic.twitter.com/Ujg4C997fK

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021