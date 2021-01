Mobiilimaksaminen tökkii vahvan tunnistautumisen takia

Sähköisissä maksuissa voimaan tullut tunnistautuminen on aiheuttanut ongelmia.

S-ryhmän mukaan pankkien vaihtelevat valmiudet ja siirtyily eri sovellusten välillä ovat keskeiset ongelmat. S-ryhmässä tämä koskee erityisesti osaa ABC-mobiilin sadoistatuhansista käyttäjistä.

Vahvassa tunnistautumisessa pelkkä pankki- tai luottokortin numero, voimassaoloaika ja CVV-turvakoodi eivät enää riitä verkkokaupoissa ja sovelluksissa tehtävissä maksuissa, vaan asiakkaan on lisäksi tunnistauduttava vahvasti esimerkiksi pankin tunnuslukusovelluksella.

– Siirtymäajasta huolimatta on havaittu, että pankkien valmius tukea kansainvälisten korttiyhtiöiden suosittelemaa uutta todennusstandardia vaihtelee suuresti. Näin ollen osa maksutapahtumista voi estyä kokonaan, kehityspäällikkö Mia Laakso SOK:lta kertoo.

Lisäksi suurin osa pankeista hänen mukaansa ei ole hyödyntämässä lain sallimaa riskiperusteista arviointia vahvassa tunnistautumisessa, jolloin asiakas joutuu tunnistautumaan jokaisen ostoksen yhteydessä.

– Kaupan näkökulmasta tunnistus pitäisi tehdä vain sellaisissa tapahtumissa, joissa pankkien järjestelmät tunnistavat riskin – ei kaikissa tapahtumissa, Laakso sanoo.

Hän muistuttaa, että kaikilla asiakkaille ei ole lainkaan käytössä pankin tunnistautumisvälineitä tai eri sovellusten välillä liikkumiseen ei ole totuttu, jolloin maksutapahtuma voi myös jäädä kesken.

S-ryhmän suurin maksamisen sovellus on ABC-mobiili, jolla on satojatuhansia käyttäjiä. Sen avulla voi maksaa auton tankkauksen, pesun tai ravintolatuotteita käyttäen sovellukseen liitettyä maksukorttia. ABC-mobiiliin on toteutettu uuden standardin mukainen 3DS2.1-todennus, joka on tarkoitettu erityisesti sovellusmaksamiseen.

– Palvelun lopputarjoaja ei voi vaikuttaa pankkien erilaisiin käytäntöihin, mutta S-ryhmästä ollaan aktiivisesti yhteydessä pankkeihin, jotta asiakkaiden kokemat haasteet saataisiin ratkaistua mahdollisimman pian, Laakso kertoo.

S-ryhmä ja ABC-ketju ei ole ainoa toimija, jota tämä muutos koskee.

– Mobiilimaksaminen on käytössä monilla, erityisesti erilaisia palveluita tuottavilla yrityksillä. Palvelut liittyvät yleensä nopeaan asioimiseen. Näissä tilanteissa maksutapahtuman valttina on nimenomaan nopeus ja helppous. Tässä tapahtuvat muutokset heikentävät sujuvaa asiointikokemusta ja vievät kehitystä helposti takaisin muihin maksutapoihin, Laakso arvioi.