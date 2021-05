MN: Tässä ovat suomen kielen vaikeimmat sanat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vieraskieliset lainasanat tuottavat ongelmia, kysely paljastaa.

Defibrillaattori, eli sydäniskuri on suomen kielen vaikein sana, ainakin jos on uskominen Me Naisten teettämää kyselyä. Lehden lukijaäänestys paljasti viisi kaikkein hankalimmin lausuttavaa suomenkielistä sanaa.

Kyselyyn saatiin lähes 4000 vastausta.

Lukijoiden mielestä vaikeasti lausuttavia sanahirviöitä ovat defibrillaattorin ohella myös transsendentaalifilosofia, hyaluronihappo, desensitisaatio sekä floridanbroileri. Lukijoiden omia ehdotuksia olivat muun muassa infrastruktuuri ja resilienssi. Ongelmia tuottavat siis lähinnä vieraskieliset lainasanat.

Suomalaisille kaikkein vaikein sana oli kuitenkin juuri konsonantteja vilisevä defibrillaattori. Kyseistä laitetta käytetään palauttamaan sydän lyömään normaaliin tahtiin.

– Ainoa, joka pitää osata, kun on henki kyseessä. Toisaalta ymmärtää sanan kyllä, jos tilanne on päällä. Paikka, jossa ei tarvitse besserwisseriä, eräs lukija kertoo ääntämisvaikeuksistaan.