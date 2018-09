M&M: Yle siirsi Pressiklubin tykkääjät Facebookissa uudelle ohjelmalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sannikka&Ukkola -ohjelma sai somessa lentävän lähdön.

Ylen lopettaman Pressiklubi-tv-ohjelman likettäjät Facebookissa ovat Markkinointi&Mainonta-lehden mukaan havainneet, että Pressiklubin Facebook-sivut on muutettu uuden Sannikka&Ukkola -ohjelman nimiin.

Samalla Pressiklubin yli 20 000 likettäjää siirrettiin uudelle ohjelmalle.

Ylen toimintaympäristön ja sosiaalisen median päällikkö Tuija Aalto sanoo olevan hyvä kysymys, onko ihmisiä hämätty tai yllätetty. Hän haluaisi kuulla asiakkaiden mielipiteitä. Sivulla tykkääjät arvostelevat tapahtunutta.

– Ymmärrän tykkäyskaappaus-näkökulman, ja se on ihan validi: Jos henkilö on tykännyt jostakin asiasta hänen pitäisi olla vähintäänkin tietoinen, että tällainen muutos on tehty, Ylen Tuija Aalto sanoo M&M:lle.