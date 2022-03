Mitkä ovat Moskovan askeleet tulitaukoon? Näin USA:ssa arvioidaan

Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitean varapuheenjohtaja Marco Rubion mukaan Venäjä näyttää pyrkivän tulitaukoon Ukrainassa.

Rubio viittaa viime viikolla esittämäänsä arvioon Venäjän strategiasta.

Hän ennakoi tuolloin, että Venäjän tavoitteena on ensin saada Ukrainan rannikkokaupungit hallintaan ja ympäröidä pohjoisosissa sijaitsevat kaupungit venäläisjoukoilla. Senaattori myös arvioi, että Venäjä kohdistaa kaupunkeihin tykistö- ja ohjusiskuja sekä yrittää estää länsimaiden avustustoimitukset Ukrainaan.

– Sitten jossain vaiheessa ehdotetaan tulitaukoa Vladimir Putinin ehdoilla, Rubio kuvaa askelmerkkejä.

Hyökkääjä toteuttaa nyt Rubion mukaan ”täysillä” uutta strategiaansa.

– Tänään voi olla päivä, kun Venäjä tekee siirron Odessassa.

Rubion mukaan alueiden valtaaminen Mustanmeren rannikolla on tällä hetkellä Venäjän tärkein sotilaallinen tavoite.

New #Russia strategy I previewed last week now in full effect – control coastal cities – isolate cities in north & target with artillery,missiles & heavy bombers – disrupt supplies from West – degrade #Ukraine military – then at some point propose cease fire on #Putin ’s terms

Today may be the day #Russia make its move on #Odessa

Capturing an arc stretching from Odessa through #Crimea & into the #Donbass is now their top military objective

Allows #Putin to make the Black Sea a #Russian lake

And leaves him on the border of #Romania & #Moldova pic.twitter.com/WoT254LCOr

— Marco Rubio (@marcorubio) March 15, 2022