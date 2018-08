Miten yli 50-vuotias työtön löytää töitä, Petteri Orpo?

Valtiovarainministerin mukaan näkymä on onneksi tänään paljon parempi kuin pari vuotta sitten.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastaili keskiviikkoaamuna oululaisten kysymyksiin kirjastossa pidetyssä yleisötilaisuudessa.

Kysymyksistä yksi tuli itsensä vähän väliinputoajaksi esitelleeltä lähihoitajalta. Hän kertoi täyttäneensä 50 vuotta ja olevan hyvin vaikeaa löytää työtä. Keikkatöitä löytyy, mutta niillä ei hirveästi perhettä elätä.

– Mitäpä tähän keksitään, nainen kysyi.

Petteri Orpo vastasi näin:

– Sen sanon, että teidän, niin kuin kaikkien työttömien tai pätkätyöläisten näkökulmasta tilanne on paljon parempi kuin se oli vuosi tai kaksi sitten, koska nyt oikeasti sitä työtä on tarjolla. Siinä teidän ammattialalla, siellä hoivapuolella, siellähän on tulevaisuudessa niin kuin tänäänkin todella paljon töitä. Meillä on vanhusväestö josta me haluamme pitää huolta. Yleinen tilannenäkymä on siis paljon parempi, Petteri Orpo totesi kysyjälle.

– Mutta ymmärrän sen oikein, oikein hyvin, että jos ei ole vakituista työtä ja ne on pätkätöitä, niin silloin siinä on epävarmuus vielä läsnä. Ja jos puoliso on vailla töitä, niin se toimeentulo on tiukassa.

– Onneksi meillä on työttömyysturva, meillä on toimeentulotuet ja asumistuet joilla autetaan. Siinä tämä yhteiskunta on niin hieno – ja pidetään se sellaisena – että meillä oikeasti kun ihmisellä on työttömyyttä tai jos vaikka sairastuu, niin silloin pidetään huolta. Ja se on tämän Suomen hyviä puolia, Petteri Orpo sanoi.

– Me olemme tehneet ja tekemässä joitain asioita, esimerkiksi se että jos on työtön ja ottaa pätkätöitä, niin siinä joutuu yleensä hirveän byrokratian kohteeksi kun pitää lopettaa se työttömyysturva. Sitten kun saa palkan tulee ongelmia, että mistäs nyt veroja maksetaan. Ja voi kestää kauan kun työ loppuu, että saa taas työttömyysetuuksia. Mutta nyt tulee ensi vuoden alusta – se on tämä digitalisaatio – tulotietorekisteri, jokaisen ihmisen tulotiedot online tiedossa, joka tekee helpoksi sen, että voi ottaa lyhyitäkin pätkätöitä vastaan.

– Tämä on yksi asioita, joita ollaan tekemässä. Täytyy toivoa että se tuo helpotusta.

– Ja sitten – sen näkee ilmeestä että olette päättäväinen – niin kyllä se vakituinen työpaikka ja se jatkuva työ hoiva-alalta, minä toivon että se löytyy, koska… tuo hymy siihen vielä päälle. Se vaan on niin, me tarvitsemme teitä niin siellä meidän vanhuksia hoitamassa, Orpo vastaili.

Nyt jo naurava kysyjä huomautti väliin, että ikää on kuitenkin jo vähäsen.

– Siitä iästä juu, kun sanoitte. Katsoin yhtä tilastoa juuri, niin sellainen yksi uusi juttu, että kun näitä uusia työpaikkoja on syntynyt, niin eniten työllisyys on parantunut ihan nuorilla, ja sitten 54-64-vuotiailla. Siellä on myös ruvettu arvostamaan niitä, joilla on kokemusta. Toivotaan että hyvin menee.