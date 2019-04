”Miten vieraantunut on arjesta, jos 100 euroa ei merkitse mitään?”

Kansanedustaja ihmettelee Sdp:n puheenjohtajan lausuntoa työttömyyskassojen jäsenmaksuista.

Kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie pohtii, elääkö Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne täysin vieraassa todellisuudessa.

Talvitie viittaa Suomen Kuvalehden haastatteluun. Siinä Rinne painotti jokaisella olevan varaa sadan euron suuruiseen työttömyyskassan jäsenmaksuun.

Sanatarkasti Antti Rinne sanoi: ”Millainen on ihminen, jolla ei ole varaa maksaa [työttömyys]kassan jäsenmaksua, nolla pilkku nolla jotakin?”.

– Rinne kysyi, millainen tällainen ihminen on. Sellainen ihminen on vähävarainen tai köyhä. Työttömyyskassan jäsenmaksu huitelee noin sadan euron kieppeillä. Suomessa on paljon pätkätöissä ja pienipalkkaisessa työssä käyviä ihmisiä, joille 100 euroa on kuukausitasolla paljon. Tämä voi tulla yllätyksenä, jos on vuosia tottunut suurituloisen elämään. Toivottavasti näin ei ole käynyt Rinteelle, Mari-Leena Talvitie toteaa tiedotteessa.

Talvitie huomauttaa, että sadan euron säästäminen kerralla on monelle hankalaa.

– Miten vieraantunut arjesta voi olla, jos ei ymmärrä, että sata euroa kertalaakista on iso raha? Tällä summalla moni hankkii esimerkiksi useiden viikkojen ruoat. Esimerkiksi lapsiperheissä on äkillisiä ja yllättäviä kuluja. Sata euroa muiden kulujen joukossa voi olla perheen kuukausibudjettiin iso menoerä, Mari-Leena Talvitie sanoo.

– Tavallisillakin tuloilla, esimerkiksi alle 2000 euron kuukausipalkalla pohjoisessa moni voi olla tilanteessa, jossa asumisen ja muiden pakollisten menojen jälkeen käteen jäävä määrä on pieni. Perheellisillä on vielä tiukempaa. Satasen kertalasku kyllä tuntuu, Talvitie jatkaa.

Hän toteaa monen olettavan virheellisesti, että ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kulut maksetaan kassamaksuilla.

– Kassamaksu menee kuitenkin järjestelmän ylläpitoon, ja ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen maksamme me kaikki veronmaksajat. Ansiosidonnainen työttömyysturva rahoitetaan 94,5-prosenttisesti kaikkien yhteisistä rahoista, Talvitie huomauttaa.

– Kassojen jäsenmaksuilla rahoitetaan siitä vain 5,5 prosenttia. Yhteiskunnallisesti onkin iso oikeudenmukaisuuskysymys, miksi kassamaksu takaa yhteisistä varoistamme toiselle suomalaiselle korkeamman työttömyysturvan kuin toiselle. Tämä epäoikeudenmukaisuus on syytä muuttaa 2020-luvulla.