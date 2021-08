Miten Veijo Baltzarista tuli kulttuurineuvos tuomioidenkin jälkeen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jo arvonimeä myönnettäessä miehellä oli takanaan monia rikoksia.

Kirjailija Veijo (Veija) Baltzaria syytetään muun muassa törkeästä ihmiskaupasta ja useista seksuaalirikoksista. Hänen tapauksestaan ja kultiksi väitetyn toiminnan perustamisesta on Ruutu+:lla alkanut dokumenttisarja Lahko, josta Ilta-Sanomat kertoo.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho ihmettelee erästä yksityiskohtaa Baltzarin tapauksessa.

– Veijo Baltzar sai kullttuurineuvoksen arvonimen (2011) Teatterikorkeakoulun kohusta ja tuomiosta huolimatta. Järjestelmä pahasti mättää, kun tällainen on mahdollista, Mia Laiho twiittaa.

– Miten taustat selvitetään ja miten tieto vaikuttaa päätöksentekoon?, hän kysyy.

Laiho teki eduskuntakyselyn 2019 otsikolla ”valtionavustusten hakijoiden taustojen ja soveltuvuuden selvittämisestä. Hän kysyy nyt, onko avustusten myöntämisperiaatteita vieläkään muutettu esimerkiksi rikosrekisterin osalta.

Lahko-dokumenttisarjan mukaan SDP:n entinen puheenjohtaja Paavo Lipponen on Veijo Baltzarin vanha ystävä ja tupakaveri jo armeija-ajalta. Lipponen oli yksi suosittelijoista, kun Baltzarille haluttiin professorin arvonimi. Hänestä tuli kulttuurineuvos.

Jo tuolloin Baltzarilla oli tuomiot muun muassa virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeän petoksen yrityksestä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. 1997 hän lähenteli teatterikorkeakoulun toisen työntekijän kanssa nuoria naisia, joita olivat huijanneet Tampereen-matkalle.

Arvonimen myönsi 2011 tuolloinen tasavallan presidentti Tarja Halonen. Hän sanoo dokumentissa, että siinä vaiheessa tuomioista oli kulunut yli viisi vuotta eikä esteitä arvonimen myöntämiselle ollut tiedossa.

– Arvonimi oli arvonimilautakunnan yksimielinen ehdotus. Siinä oli puheenjohtaja Matti Vanhanen ja aloitteentekijänä sellaisia ihmisiä, jotka tunnen yhteiskunnallisesta aktivismista, Tarja Halonen sanoo.

Paavo Lipponen toteaa ohjelmalle huhtikuussa 2021 lähettämässään kirjeessä, että ”Veijo Baltzar on kiistatta yksi aikamme merkittävistä suomalaisista kulttuuripersoonista ja kansainvälisesti tunnettu romanien oikeuksien edistäjä. …Baltzarin työllä on pysyvää merkitystä muista asioista riippumatta. …Mitä tulee ajankohtaiseen oikeusprosessiin, meidän on luotettava Suomen oikeuslaitokseen”.