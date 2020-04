Miten tämä eroaa lainasta? – Hallituksen tukipäätös hämmentää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-lainsäädäntö ei hallituksen mukaan mahdollista arvonlisäverojen palauttamista vastikkeettomana tukena.

Valtioneuvoston kanslia tiedotti perjantaina, että se alkaa valmistella alkuvuonna maksettujen arvonlisäverojen palautusta yrityksille.

Hallituksen tavoitteena on ollut kehittää nopea tukimuoto koronaviruksen runtelemille liiketoiminta-aloille. Aikaisemmin yritystukia on koronakriisin aikana jaettu Business Finlandin ja ely-keskusten kautta, mikä on herättänyt kritiikkiä niin tukien kohdentumisen kuin tuen jakamisen hitauden vuoksi.

Nyt uutisoidut arvonlisäveron palautukset eivät kuitenkaan ole suora tuki yrityksille, vaan laina, joka on maksettava takaisin valtiolle kahden vuoden aikana.

Muun muassa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok.) kritisoi tuen lainamuotoisuutta yhteisöpalvelu Twitterissä.

– ALV-palautus kriisialojen yrityksille viimein [peukalo]. MUTTA, jos palautukset ovat 2v lainaa 4% korolla, miten eroaa Finnveran lainoista, joihin yrittäjät ei epäselvissä näkymissä ole uskaltaneet tarttua, Mykkänen kysyy.

Myös monet yrittäjät ovat olleet pettyneitä tuen lainamuotoisuuteen.

– On se jännä, että niille aloille ja yrityksille, joille kriisi on todellinen kassakriisi ja konkurssiuhka, tarjotaan lainaa. Mahdollisesti kilpailuhäiriöksi osoittautuvaa, vastikkeetonta BF-rahaa sitten muille aloille lähes miljardilla. #tasapaino, tviittasi yrittäjä Sanna Vauranoja.

On se jännä, että niille aloille ja yrityksille, joille kriisi on todellinen kassakriisi ja konkurssiuhka, tarjotaan lainaa. Mahdollisesti kilpailuhäiriöksi osoittautuvaa, vastikkeetonta BF-rahaa sitten muille aloille lähes miljardilla. #tasapaino — Sanna Vauranoja (@Vauranoja) April 25, 2020

Arvonlisäveron lainamuotoisuutta on perusteltu muun muassa sillä, että EU:n direktiivit ilmeisesti velvoittavat tuen lainamuotoisuuteen.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukorannan mukaan laina voi olla myös vastikkeetonta tukea parempi vaihtoehto siksi, että sitä voidaan jakaa enemmän ja vähemmin kriteerein.

– Myös korkoa on kritisoitu, mutta on veronmaksajien riskien, rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja hallinnollisen taakan kannalta fiksua, että verottajan tarjoama vakuudeton laina ei ole markkinoiden halvinta. Ilmeisesti myös EU velvoittaa perimään korkoa, Kaukoranta tviitttaa.

Myös korkoa on kritisoitu, mutta on veronmaksajien riskien, rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja hallinnollisen taakan kannalta fiksua, että verottajan tarjoama vakuudeton laina ei ole markkinoiden halvinta. Ilmeisesti myös EU velvoittaa perimään korkoa. (ketju 3/4) — Ilkka Kaukoranta (@ikaukora) April 25, 2020

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) veropoliittisen asiantuntijan Ann-Mari Kemellin mukaan arvonlisäveron anteeksianto ei kuulu Euroopan komission myöntämiin helpotuksiin.

– Komission koronatoimissa on useita helpotuksia ja niihin on @KatriKulmuni tarttunut. Esim. suojavarustehankintojen 0-alv-kanta on juuri näitä; periaatteessa laiton, mutta nyt katsotaan läpi. Sen sijaan alvien anteeksianto ei kuulu komission koronatoimiin, Kemell tviittaa.

Komission koronatoimissa on useita helpotuksia ja niihin on @KatriKulmuni tarttunut. Esim. suojavarustehankintojen 0-alv-kanta on juuri näitä; periaatteessa laiton, mutta nyt katsotaan läpi. Sen sijaan alvien anteeksianto ei kuulu komission koronatoimiin. — Ann-Mari Kemell (@AnnMariKemell) April 25, 2020