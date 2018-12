”Miten Suomea autettaisiin Itämeren konfliktissa?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elina Lepomäki ja Jarno Limnéll toivovat avointa keskustelua Suomeen kohdistuvista uhista myös vaalien alla.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéllin mukaan suomalaista uhka-arviota tehtäessä itsestään selvää on, että Venäjä on laskettava mukaan siihen pysyvästi.

Pelkästään se että Venäjälle strategisesti tärkeät alueet, kuten Pietari ja Murmansk, sijaitsevat lähellä Suomea, tekevät Suomesta Venäjälle erityisen. Yhdessä ministeri Jaakko Iloniemen kanssa Uhkakuvat-kirjan kirjoittanut Limnéll huomauttaa Venäjän myös teoriassa täyttävän uhan kriteerit.

– Kyky on yksi asia ja toinen asia tahto käyttää sitä kykyä. Venäjällä on kykyä ja näyttää olevan myös ajoittain tahtoa käytää tätä kykyä. Kyllä meidän pitää ottaa nämä uhkakuvat huomioon, kun suomalaisten turvallisuudesta huolehdimme, Limnéll sanoo uhkakuvia käsittelevässä Verkkouutisten podcastissa.

Kansanedustaja Elina Lepomäen mukaan yksi Suomen mahdollisista uhkakuvista on Itämerellä tapahtuva konflikti, josta Suomi ei voi hänen mukaansa pysyä ulkona. Miten Suomi saisi mahdollisessa konfliktissa apua, on hänen mukaansa hämärän peitossa, vaikka Suomi on Sauli Niinistön johdolla ottanut harppauksia läntisen sotilasyhteistyön syvenemisen suuntaan.

– Me olemme laajasti integroituneet läntisiin puolustusjärjestelmiin. Mutta tosipaikan tullen, kun me hyvin todennäköisesti olemme mukana konfliktissa, jos sellainen syttyy, erityisesti Itämeren alueella, niin vastavuoroisesti meillä ei ole mustaa valkoisella, miten meitä autettaisiin. Meillä ei ole minkäänlaisia takuita, Lepomäki huomauttaa.

Lepomäki kannattaakin turvatakuiden vuoksi Nato-jäsenyyttä.

– Jos Nato-pullasta puhutaan, niin Suomi on saanut siitä lähes kaiken paitsi ne rusinat. Ja rusinat ovat se, että meillä on turvatakuut, Lepomäki sanoo.

Myös Limnéll kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Hän kuitenkin muistuttaa, että kaikissa oloissa Suomen omasta puolustuksesta on pidettävä huolta.

Limnéll ja Lepomäki pitävät tärkeänä, että turvallisuusuhista puhutaan Suomessa avoimesti. Lepomäen mukaan esimerkiksi konkretia siitä, miten sotilaallinen liittoutumattomuus ja liittoutuneisuus eroavat toisistaan, olisi tärkeä avata myös tulevissa eduskuntavaalikeskusteluissa.