Miten pieni kolibri lentää vesimassan läpi? Upealla tanssiliikkeellä

Pienimmillään kuuden senttimetrin mittainen kolibri rakentaa monin paikoin pesänsä suojaan alas virtaavan veden tai putouksen taakse. Tämä suojaa pesää esimerkiksi harmillisilta hyönteisiltä.

Tähän asti on ollut mysteeri, miten pikkuruinen lintu pääsee läpi lujaakin putoavasta vesimassasta. Ihminen rymistelisi veden läpi tai menisi pää edellä. Kolibrin salaisuutta ei ole tunnettu, koska lintu etenee niin nopeasti, räpyttäen siipiään jopa 80 kertaa sekunnissa.

Vesiestettä ja kolibreja filmanneet tutkijat havaitsivat lintujen käyttävän nerokasta tekniikkaa. Ne syöksyvät veteen toinen siipi edellä. Siiven kärki ”aukaisee” veteen menotilan. Silmänräpäys voi yhä hidastettuna näyttää kuin tanssilta.

Kennesawn yliopiston biologi Víctor Ortega-Jiménez yllättyi, että kolibrit eivät nopeutakaan lentoaan eivätkä taita siipiään läpi päästäkseen.

Vain yksi linnuista lensi testissä pää eli nokka edellä. Muut lensivät veteen kylki edellä eli toinen siipi ”murtajana”. Ensimmäinen siipi menee vesivalliin, kun toinen siipi jatkaa voimakasta työntöä.

– Mikään tiedekirjallisuudessa ei olisi ennustanut sitä, Ortega-Jiménez sanoo.

If we want to cross through a waterfall, we typically go right through it. But hummingbirds have a different approach: https://t.co/PF7SJvUKYm pic.twitter.com/Th8i7cFXpK

— News from Science (@NewsfromScience) August 24, 2020