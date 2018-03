Miten on mahdollista? NASAlta kuvia Jupiterin symmetrisistä supermyrskyistä

NASAn 1,1 miljardia dollaria maksanut Juno-luotain on paljastanut uutta tietoa kaasuplaneetta Jupiterista.

Luotaimen instrumentit ovat keränneet tietoa valtavista, maapallon kokoisista myrskyistä. Myös planeetan magneettikenttä on osoittautunut yllättävän voimakkaaksi, kertoo Digital Trends.

Nyt julkaistut tiedot valottavat ennennäkemättömällä tavalla Jupiterin etelä- ja pohjoisnapojen myrskyjä. Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan oudon symmetriset syklonit ympäröivät molemmilla navoilla riehuvia valtavia myrskykeskuksia.

– Pohjoisnavan syklonien läpimitta vastaa etäisyyttä Napolin ja New Yorkin välillä. Etelän myrskyt ovat tätäkin suurempia. Ihmetystä herättää erityisesti se, mikseivät pienemmät myrskyt sulaudu yhteen kuten Saturnuksella, tutkija Alberto Adriani pohtii.

Juno ohitti Jupiterin vuoden 2016 heinäkuussa useita kertoja läheltä, vain muutaman tuhannen kilometrin korkeudessa kaasuplaneetan ylimmistä pilvikerroksista.

Luotaimen instrumentit keräsivät tuolloin ensimmäistä kertaa havaintoja planeetan pilvikerrosten alapuolelta. Jupiterin napoja on ollut aiemmin käytännössä mahdotonta tutkia suoraan, sillä planeetan kallistuma pysyy suunnilleen samana suhteessa Maahan.

NASAn mukaan myrskyt todennäköisesti syntyvät Jupiterin kuumuuden ja korkean pyörimisnopeuden seurauksena.

– Galileo (Galilei) tutki Jupiterin ”raitoja” yli 400 vuotta sitten. Tähän mennessä olemme ymmärtäneet hyvin vähän planeetan kaasukehän syvemmistä kerroksista. Junon mittausten perusteella näemme ilmavirtausten rakenteen pilvikerroksen alla, tutkija Yohai Kaspi toteaa.

– On kuin siirtyisi kaksiulotteisesta kuvasta korkean resoluution kolmiulotteiseen maailmaan. Jupiterin sääkerros on osoittautunut oletettua massiivisemmaksi ja ulottuu paljon arvioitua syvemmälle. Planeetan kaasukerros on noin 3000 kilometriä syvä ja sen kokonaismassa vastaa kolmea maapalloa.

Another Jovian curve ball.

Astonishing findings reveal that #Jupiter's atmospheric winds run deep into the planet's atmosphere and last longer than similar atmospheric processes found here on Earth.

Watch the full animation: https://t.co/rwIv6SbXfG pic.twitter.com/FP8iv2NdIg

— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) March 7, 2018