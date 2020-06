”Miten nopeasti löydät Ruotsin” – viruskartat kirkuvat silmille

Twitterissä on paljon jaettu Euroopan tautivirasto ECDC:n 24. kesäkuuta 2020 julkistamaa karttaa. Siinä Euroopan maiden ja alueiden koronatapausten tilanne kesäkuun 2020 puolivälissä on esitetty väreinä. Sininen on paras, keltaisella tapauksia on jonkin verran ja ruskean sävyt huonoimpia.

Muu Eurooppa on pääasiassa keltaista ja jonkin verran sinistä. Ruotsi on kauttaaltaan ruskeiden sävyjen peittämää.

– Katso miten nopeasti löydät Ruotsin tältä kartalta, USA:n elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n ex-johtaja Scott Gottlieb vinoilee twiitissään.

Yritysjohtaja Risto Siilasmaa on tehnyt kartasta twitter-ketjun. Hän kertoo täydellisestä ällistyksestään, kun Ruotsin ulkoministeri arvosteli Suomea, joka ei rajoja avatessa ottanut Ruotsia mukaan.

– Todellista ystävyyttä olisi ollut suositella, että Suomi EI avaa rajojaan Ruotsille. Keskitytään mieluummin tukemaan Ruotsin viranomaisia tuomaan COVID19-lukunsa terveelle tasolle, Risto Siilasmaa kirjoittaa.

/1

When Finland started to open its borders, Sweden was not among the list of countries. The Swedish minister of foreign affairs commented that this may harm Nordic relations. ”…has created wounds that will take time to heal.”

I am completely flabbergasted by this comment. https://t.co/GORCzr1jZB

— Risto Siilasmaa (@rsiilasmaa) June 27, 2020