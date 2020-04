Miten koulut avataan, entä ravintolat? Pääministeri kommentoi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitukselta odotetaan linjausta lähiopetukseen palaamisesta.

Hallitus kokoontui keskiviikkona Säätytalolle päättämään muun muassa koulujen sulun jatkosta.

– Lähdemme siitä, että voimme tänään linjata hallituksena yhdessä koulujen tilanteesta. Tätä on toivottu sen vuoksi, että kenttä – koulutuksen järjestäjät – pystyvät ajoissa valmistautumaan siihen, jos lähiopetukseen palataan, pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi kokouksen alla.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallitus olisi päätymässä siihen, että koulut avataan toukokuussa. Lähiopetukseen palattaisiin oletettavasti kuun puolivälissä. Alun perin rajoitukset säädettiin 13.5 asti. Ylen tietojen mukaan avaamista porrastettaisiin niin, etteivät kaikki peruskoululaiset aloita samaan aikaan. Toisen asteen koulut pidettäisiin kiinni.

Sanna Marinin mukaan päätös perustetaan niin terveyden kuin opetuksen asiantuntijoiden arvioihin.

– Tässä käydään varmasti punnintaa toisaalta tautitilanteen kanssa ja toisaalta siitä, mikä on kokonaisetu lasten hyvinvoinnin näkökulmasta, Sanna Marin sanoi.

Pääministeri totesi luottavansa, että ratkaisu syntyy yhteisymmärryksessä. Hänen mukaansa päätös syntynee tänään. Tulevan linjauksen sisältöä marin ei lähtenyt kuitenkaan arvioimaan.

Hallituksen on uumoiltu puivan tänään myös suljettujen ravintoloiden tilannetta. Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että niille koronasulusta koituvia menetyksiä kompensoitaisiin. Erillistuen on kuitenkin kerrottu aiemmin aiheuttaneen kiistaa hallituksessa.

– Tänään käydään läpi pääasiassa tätä koulukokonaisuutta. Toki jos ministereillä on huolia esittää muista asioista, niin niitäkin voidaan käydä läpi, Sanna Marin vastasi kysymykseen ravintoloista.

– Ravintolatuen osalta hallitus linjasi jo viime perjantaina, että asiassa edetään. Siinä toin esiin, millaisella mallilla lähdetään liikkeelle eli toisaalta kompensoidaan näitä menetyksiä ja toisaalta myös kannustetaan siihen, että ihmisiä voidaan palkata uudelleen töihin, hän jatkoi.