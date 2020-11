Miten käy republikaaneille Donald Trumpin jälkeen?

Presidentti Donald Trumpin häviö presidentinvaaleissa näyttäessä yhä todennäköisemmältä, on republikaanipuolue vaikean valinnan edessä. Pitääkö kiinni trumpilaisesta populismista vai palata vanhaan, maltillisempaan konservatismiin? Asiasta uutisoi The Guardian.

Kun Trump alkoi vaaliyönä levittämään perättömiä syytöksiä vaalivilpistä, moni republikaani tuomitsi nopeasti presidentin väitteet. Suosittu Marylandin kuvernööri ja maltillinen republikaani Larry Hogan piti Trumpin toimia raivostuttavina, tarpeettomina ja suurena virheenä. Trumpin kriitikkona tunettu Utahin senaattori ja entinen presidenttiehdokas Mitt Romney taas syytti presidenttiä demokraattisten instituutoiden heikentämisestä.

Monet republikaanit ovatkin alkaneet hyvissä ajoin ottamaan etäisyyttä istuvaan presidenttiin. Toiset kuitenkin uskovat, että Trumpin tukeminen järkähtämättömästi loppuun asti on toimivin strategia.

Floridan kuvernööri ja innokas Trumpin tukija Ron DeSantis kehotti presidenttiä ”taistelemaan, kunnes kaikki vaihtoehdot on käytetty loppuun”. Vastavalittu Georgian kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene taas ehti syyttämään Twitterissä texasilaista puoluetoveriaan Dan Crenshaw’ta tappiomielialasta. Crenshaw oli aiemmin todennut, että Trumpin tulee hyväksyä tappio, mikäli hän häviää vaalit.

– Republikaanit eivät voi perääntyä. Donald Trump on taistellut meidän puolestamme ja nyt meidän on taisteltava hänen puolestaan, Greene vaati.

Yalen yliopiston filosofian professori Jason Stanley uskoo trumpismin säilyvän puolueen johtavana voimana, koska Trump on ylivoimaisen suosittu puolueen rivijäsenten keskuudessa. Puolue-eliitti on sen sijaan suhtautunut Trumpiin paljon pragmaattisemmin.

– Jotkut tukevat Trumpia, koska hän on Trump. Hän kiusaa liberaaleja ja sanoo rasistisia asioita. Toinen ryhmä taas tukee häntä, koska hän edistää oikeistolaista politiikkaa, Stanley kommentoi.

Stanley on itse huolissaan siitä, että tukiessaan Trumpia ja tämän väitteitä vaalivilpistä, monet republikaanipoliitikot murentavat samalla kansalaisten luottamusta demokraattisiin instituutioihin.

– He ovat kaikista vaarallisimpia poliitikkoja. Monin tavoin jotkut heistä, kuten [Arkansasin senaattori] Tom Cotton ja [Texasin senaattori] Ted Cruz ovat vaarallisempia kuin Trump itse, Stanley varoittaa.

Yksi asia on kuitenkin selvä: Taistelu siitä, kumpi puolueen siipi tulee johtamaan puolueen vuoden 2022 kongressivaaleihin ja vuoden 2024 presidentinvaaleihin ei tule olemaan helppo.

The time to STAND UP for @realDonaldTrump is RIGHT NOW!

Republicans can’t back down.

This loser mindset is how the Democrats win.

President Trump has fought for us, we have to fight for him.

We won’t forget. Trust me. https://t.co/rN83otNxZd

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 6, 2020