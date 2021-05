Miten kaikki rahoitetaan? Sanna Marin Ylellä: Hyvinvointivaltio on taannut

SDP:n puheenjohtajan mukaan kimalaisenkaan ei pitäisi pystyä lentämään.

SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marinilta yritettiin Ylen vaalitentissä torstai-iltana kysyä palvelujen rahoituksesta useita kertoja.

Seuraavassa ovat sanatarkat toimittajien kysymykset ja Sanna Marinin vastaukset niihin (36:40) kuntakohdassa.

Toimittaja: Teidän kuntavaaliohjelmanne, ja tuossa puheessa saatiin siitä ehkä maistiaisia, on aika pitkä lista tavoitteita, tavoitteita lähes kaikkien kunnallisten palveluiden parantamisesta, monien lisäämisestä. Eikö talouden realiteetteja tarvitse näissä poliittisissa ohjelmapapereissa edes miettiä?

Sanna Marin: No kestävä taloushan syntyy hyvinvoivista ihmisistä. Ja ihmiset voivat hyvin, kun he saavat omaan arkeensa riittävästi apua ja tukea. Esimerkiksi se, että siihen perheen arkeen saadaan tarpeeksi tukea että meillä on laadukas päivähoito, johon perhe uskaltaa viedä lapsensa, niin se mahdollistaa vanhempien työnteon tai yrittämisen. Että meillä on näitä palveluita olemassa, ei suinkaan…

Toimittaja: …siis maksavatko kaikki kuntien palvelut itsensä jotenkin takaisin automaattisesti?

Sanna Marin: …ei suinkaan ole niin, että palvelut ja sitten työnteko tai yrittäminen olisivat vastakkain, vaan nimenomaisesti nämä palvelut tukevat näitä jälkimmäisiä. Kyse on ihmisistä, heidän elämästänsä, joka on kokonaisuus. Jokainen meistä lapsiperheen vanhemmista esimerkiksi tietää kuinka valtavan arvokkaita, joita me saamme, ovat.

Toimittaja: Mutta maksavatko nämä palvelut itsensä jollakin logiikalla… miten tämä yhtälö paisuvista palveluista ja tyhjentyvistä kuntien kassoista niin kuin toimii?

Sanna Marin: No, pohjoismainen hyvinvointivaltio, sitähän on kuvattu tällaiseksi kimalaiseksi, jonka ei pitäisi pystyä osata lentämään, mutta niin se vain lentää. Eli nimenomaisesti se, että meillä on vahva pohjoismainen hyvinvointivaltio, jonka ytimessä kunnat ovat, niin se on taannut Suomen menestymisen. Esimerkiksi se, että meillä on vahvaa osaamista, korkeakoulutusta, niin se on taannut sen, että täällä on työtä, yrittämistä, täällä tehdään maailmanluokan tuotteita, joita viedään vientiin. Eli me emme näe näitä asioita vastakkaisina, me näemme ne toisiansa tukevina.