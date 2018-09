”Miten kadunpätkän korjaamiseen voi mennä 10 kuukautta?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden Otso Kivekkään mukaan Sörnäisten remontti aiheuttaa kohtuutonta haittaa joukkoliikenteen käyttäjille.

Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs hämmästelee Helsingin katutyömaaprojektien hitautta.

Hän viittaa Helsingin Sanomien uutiseen, jonka mukaan Hämeentien peruskorjaus vie todennäköisesti kaikki neljä raitiolinjaa pois Kurvista lähes vuodeksi. Liikenne tulee poistumaan kokonaan kahdeksalta ratikkapysäkiltä Kalliossa, Vallilassa ja Hermannissa.

– On hyvin vaikea uskoa, että 250 metrin katupätkän korjaamiseen menee 10 kuukautta. Kohde on varmasti monin tavoin hankala, mutta keinoja nopeuttaa työtä on – ne pitää vaan ottaa kaikki käyttöön, Kivekäs kirjoittaa blogissaan.

– Näiden pysäkkien ympärillä asuu yli 10 000 ihmistä ja niiltä tehdään 30 000 ratikkamatkaa vuorokaudessa. Osaa näistä matkoista bussi- ja metroliikenne voi korvata, mutta ei läheskään kaikkia. Esimerkiksi [Helsinginkadun] suuntaan Kurvista pääsee vain ratikalla.

Hänen mukaansa kaksi vuotta kestänyt Mechelininkadun remontti on osoittanut, ettei kaupungin omaa rakentamispalvelua (Stara) voi käyttää pääurakoitsijana kiireellisyyttä vaativissa hankkeissa.

Kivekäs kehottaa kaupunkia muuttamaan urakkakilpailua tavalla, joka painottaisi haitta-ajan minimointia. Voittava tarjous voisi olla kalliimpi, jos se pystyttäisiin tekemään nopeammin.

Myös tietomallipohjainen rakentaminen voisi nopeuttaa rakennustöitä.

– Se tarkoittaa, että koko työmaa suunnitellaan 3D-mallina ja myös kaikkien koneiden liikkeitä työmaalla seurataan senttien tarkkuudella.

– Kaupungin keskeiseksi tavoitteeksi katutöissä pitää ottaa kaupunkilaisille aiheutuvan haitan minimointi – vaikka se joskus maksaisi enemmän, Kivekäs sanoo.

keinoja on

1. Pisteytetään nopeutta kilpailutuksissa

2. Tietomallipohjainen rakentaminen käyttöön

3. Ei käytetä Staraa — Otso Kivekäs (@OtsoKivekas) September 28, 2018