Miten jollakulla voi olla 0,4 ääntä?

Kokoomuksen puoluekokouksen erikoisuuksia ovat desimaaliäänet.

Kokoomuslaiset aloittivat Turussa puoluekokouksensa. Kokouksien äänestystulosten murtoluvut ihmetyttävät monia.

Turussa äänestettiin kokouksen aluksi aloitteiden käsittelyn muotoseikoista. Äänestystuloksessa näkyi, että toinen osapuoli sai jonkun osanottajan 2/5-äänen. Kesän 2016 puoluekokouksessa taas puheenjohtajavaalin ensimmäisellä kierroksella Petteri Orpo sai 396,8 ääntä, Alexander Stubb 294,4 ääntä ja Elina Lepomäki 122,4 ääntä.

Joillain äänioikeutetuilla kokouksessa on siis esimerkiksi 0,2 tai 0,4 ääntä. Miten se on mahdollista? Mistä desimaaliäänissä on kyse?

Vastaus juontuu kokoomuksen sääntömuutoksesta 2001. Joidenkin kokoomuksen paikallisyhdistysten edustajilla on käytössään osaääniä, kun yhdistysten jäsenmäärä ei oikeuta kokonaiseen valtakirjaan.

Aiemmin edustusoikeus puoluekokouksessa oli suoraan kokoomusyhdistyksillä. Sääntömuutoksen jälkeen edustusoikeuden saivat piirijärjestöt, jotka jakavat edustajapaikat yhdistyksilleen niiden jäsenmäärien suhteessa.

Kokoomuksen sääntöjen mukaan kukin piirijärjestö saa puoluekokoukseen yhden edustajan henkilöjäsenmääränsä kutakin alkavaa 30-lukua kohti. Tämän jälkeen piirien on jaettava saamansa edustajapaikat yhdistyksilleen. Säännöissä todetaan tarkkaan ottaen näin:

Mikäli piirijärjestön säännöissä ei muuta määrätä, jako toimitetaan jakamalla kunkin yhdistyksen henkilöjäsenmäärä piirijärjestön kaikkien yhdistysten yhteenlasketulla henkilöjäsenmäärällä ja kertomalla saatu luku piirijärjestön puoluekokousedustajien lukumäärällä. Kullekin yhdistykselle tulee laskutoimituksen osoittamaa kokonaislukua vastaava edustajamäärä, kuitenkin vähintään yksi edustaja jokaista yhdistystä kohden. Jos kaikki edustajapaikat eivät tule näin jaetuiksi, loput paikat jaetaan yhdistysten kesken laskutoimituksen osoittamien lukujen desimaaliosien suuruuden mukaisessa järjestyksessä.

Pienimmille yhdistyksille ei siis aina riitä kokonaista edustajan paikkaa. Yhdistyslain mukaan äänivaltaa ei kuitenkaan voi poistaa, joten äänet on otettavat käyttöön, jolloin tarvitaan äänten jakamista pienempiin osiin ottamalla desimaalit käyttöön. Tilanne koskettaa erityisesti piirejä, joissa on keskimääräistä enemmän pieniä yhdistyksiä.