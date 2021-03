Onko toivoa, vai onko tilanne katastrofaalinen.

Kun tulet lapsesi kanssa arviointikeskusteluun kouluun

a) Lapsesi käyttäytyy hienosti sen 20 min istuen ja osallistuen keskusteluun. 4p

b) Käytte läpi etukäteen, miten tilanteessa käyttäydytään ja se menee kutakuinkin hyvin paria mulkaisua lukuun ottamatta. 3p

c) Ette käy tilannetta läpi ja lapsi konttaa pitkin lattioita ja roikkuu tuolilla pää alaspäin ja huutelee kommentteja. 1p

d) Ette saavu paikalle ollenkaan. 0p

Wilma paukkuu unohdusmerkintöjä harva se päivä

a) Ei pauku. 4p

b) Siivoat vihdoinkin lapsen huoneen yhdessä lapsen kanssa ja löydätte kuukauden kadoksissa olleen matikan kirjan 3p

c) Jäät odottamaan seuraavaa merkintää 1p

d) Mikä wilma? 0p

Kun opettaja soittaa kotiin lapsesi huonosta käytöksestä

a) Ei soita 4p

b) Uskot opettajaa ja keskustelet asiasta lapsesi kanssa. 3p

c) Väität opettajan liioittelevan, saat itkupotkuraivarit puhelimessa ja kerrot olevasi niin väsynyt. 1p

d) Soitat rehtorille, kaupunginjohtajalle, EU-komissaarille ja verovirastoon ja vaadit opettajan erottamista. 0p

Välitunnilla tulee tappelu

a) Ei tule 4p

b) Tuli painittua ja lyötyä mutta asia saadaan selvitettyä. 3p

c) Oppilas lyö vielä välituntivalvojaakin, sylkee päin naamaa ja saa itkupotkuraivarin keskellä pihaa. 0p

d) Oppilas karkaa koulun alueelta ja kouluavustaja lähtee juoksemaan rinnalla, koska kiinni ei saa ottaa. 0p

Oppilas jakaa synttärikarkit luokassa

a) Luokkakaveri ottaa yhden ja kiittää 4p

b) Luokkakaveri ottaa vahingossa kourallisen eikä kiitä 2p

c) Luokkakaveri kurkistaa pussiin ja tekee yökkäämis-ääniä ja sanoo: -Ai, nää on näitä. 0p

d) Luokkakaveri ottaa karkin ja kävelee huomiota herättävästi roskikselle ja heittää karkin sinne. 0p

Opettaja pitää arviointikeskustelun etänä oppilaan kotiin

a) Vanhemmat ja oppilas ovat valmiina pöydän ääressä. 4p

b) Vanhemmat keskustelevat mutta oppilas roikkuu pää alaspäin tuolissa. 3p

c) Perheellä on saunominen kesken ja kukin käy vuorotellen juttelemassa ruudun edessä pyyhe päällä. 1p

d) Vanhemmat eivät olleet paikalla taaskaan. 0p

Opettaja avaa oven mennäkseen siitä itse

a) Vastaan tuleva oppilas pitää ovea auki 4p

b) Vastaan tuleva oppilas luikahtaa ovesta ensin 2p

c) Vastaan tuleva oppilas rynnii vastaan ja opettaja jää oven ja seinän väliin 0p

d) Vastaan tuleva oppilas huutaa: – Väisty saatana! ja menee oviaukosta ensin. 0p

Opettaja ottaa oppilaan käytävään pieneen puhutteluun

a) Oppilas ymmärtää asian ja palaa luokkaan 4p

b) Oppilas alkaa väittää vastaan eikä suostu kuuntelemaan 2p

c) Oppilas alkaa huutamaan ja heittäytyy maahan parkumaan 0p

d) Oppilas huutaa: – Sä oot ihan perseestä! 0p

Opettaja ilmoittaa matikan tunnin alkaneen ja pyytää ottamaan kirjat esille

a) Oppilas ottaa kirjan esille 4p

b) Oppilas ilmoittaa kirjan olevan edelleen kadoksissa 2p

c) Oppilas kertoo, ettei halua, että on matikkaa 0p

d) Oppilas alkaa itkeä ja menee istumaan pulpetin alle ja huutaa: -Mä en haluu, et on matikkaa! 0p

Pisteet:

36 pistettä: olette kasvattajia Jumalan armosta. Lisääntykää ja täyttäkää maa.

23 -35: toivoa on vielä. Vaatii pientä ryhdistäytymistä.

Alle 23 pistettä: tilanne on katastrofaalinen. Hakekaa välittömästi apua tai lahjoittakaa lapset 36-pisteen perheisiin.

Koulukin voi toki ottaa lisää aikuisia auttamaan mutta suurin tarve avulle on kodeissa, jossa kasvatus on hukassa. Kaikki se, mitä koti jättää tekemättä rajoissa ja rakkaudessa, kaatuu koulun harteille.

Maarit Korhonen Luokanopettaja.