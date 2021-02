”Miten hallitus sotki tämänkin?” – romutuspalkkiosta voi tulla ministerisotku

Kansanedustajat kysyvät, annettiinko eduskunnalle väärää tietoa.

Eduskunnan perjantai-istunnossa puhuttiin henkilöautojen romutuspalkkiolaista. Kansanedustajat ovat ihmeissään liikenne- ja viestintäministeriön ja Traficomin toiminnasta asiassa.

Edellisen hallituksen luoma romutuspalkkiojärjestelmä toimi hyvin. Nykyhallitus päätti jatkaa sitä, mutta Traficom tiedottikin joulukuussa 2020, että uuden vähäpäästöisen auton hankintaan onkin nyt mahdollista hyödyntää useista autoista saatavia 2 000 euron romutuspalkkioita.

Tämän jälkeen Traficom muutti viestiään asiasta entiseksi 25. tammikuuta.

Kansanedustaja Kari Tolvasen (kok.) mukaan asiassa on monta selvitettävää epäselvyyttä ja elementtiä. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on päättänyt puheenjohtajansa Suna Kymäläisen (sd.) johdolla käynnistää selvityksen.

Tolvanen totesi eduskunnassa, että viranomaisten ohjeiden mukaan toimineet eivät saa joutua kärsijöiksi, vaan heille on korvattava vahingot täysimääräisesti.

– Rikosoikeuden puolella on tämmöinen anteeksiantoperuste, jos viranomainen antaa väärää tietoa. Tämähän nyt on vain sopimusoikeutta, niin kai tässäkin tällaista voidaan noudattaa, etenkin kun Traficom ei ole antanut vielä yhtään päätöstä näistä niin sanotuista niputuspalkkioista. On täysin käsittämätöntä, jos tässä pitää pitkäkestoisia ja kalliita oikeusprosesseja käynnistää tämän asian hoitamiseksi, Kari Tolvanen huomautti.

– Täällä on puhuttu, että pelkästään Traficom on antanut näitä ohjeita. Se nyt ei sitten pidä paikkaansa. Myös liikenne- ja viestintäministeriö on antanut samanlaisia vääriä ohjeita kuin Traficom, hän totesi.

– Tämä on huolestuttava asia, kun viranomaiset antavat väärää tietoa.

Kari Tolvasen mukaan vielä huolestuttavampaa on, mitä heille liikennevaliokunnassa kerrottiin.

– Valiokunnassa liikenne- ja viestintäministeriön edustaja totesi, että tämä lainsäädäntö on täysin selvä, ja se kirjattiin myös valiokunnan mietintöön. Näin tehtiin — meille ei tullut mitään tietoa silloin siitä, että myös ministeriö on antanut väärää tietoa. Minulle tämä tieto tuli vasta täällä tiistaina ensimmäisessä käsittelyssä, että myös ministeriö on jakanut väärää tietoa tästä asiasta. Se saattaa kummaan valoon sen liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen lausuman, jonka hän kuukautta myöhemmin antoi liikenne- ja viestintävaliokunnalle eli meille.

Tolvasen mukaan ”sitten herää kysymys, mitä on oikein tapahtunut. Kuinka paljon ministeriö on ohjeistanut Traficomia? Se on esimiesvirasto”.

– Herää kysymys siitä, kuka on tiennyt asioista ministeriössä ja miten niihin on puututtu. Ministeri Harakka täällä lähetekeskustelussa 3. helmikuuta totesi, että hän sai 4. päivä tammikuuta tiedon ja ryhtyi heti toimiin — varmaan pitää paikkansa. Ja ministeri (Timo) Harakka sitten täällä totesi vielä: ”Romutuspalkkion myöntämisessä on ilmennyt liikenne- ja viestintävirastossa epäselvyyttä.” No, sitä epäselvyyttä on kyllä ilmennyt liikenne- ja viestintäministeriössä eli Harakan johtamassa ministeriössä.

– Ihmetyttää se, että hänelle ei todella tieto ole kulkenut, koska hän käytti täällä muun muassa sanaa ”yksiselitteinen” moneen kertaan, että lainsäädäntö on ”yksiselitteinen”. Sitähän se ei ole, jos hänen ministeriönsä toimii toisin.

”Johdattiko ministeri harhaan?”

Kansanedustaja Matias Marttisen (kok.) mukaan romutuspalkkioasian käsittely on ollut todella merkillinen.

– Tosiaan, kuten on tuotu esille, tämä lainsäädäntö on sisällöltään täysin selvä, tai näin se on säädetty, ja se vastaa myös aikaisemmin säädettyä lainsäädäntöä. Tästä huolimatta joulukuun 21. päivä Traficomin päällikkö on vahvistanut Iltalehdelle, että yhteen autoon voi käyttää useita romutustodistuksia. Ja tästä lähti liikkeelle tämä vyyhti, jota me nyt tälläkin hetkellä käsittelemme eduskunnassa, Matias Marttinen sanoi.

Marttisen mukaan he eivät ole saaneet ”missään tapauksessa tyydyttäviä” vastauksia ministeriöltä ja Traficomilta.

– Liikenneministeri Harakka totesi tämän asian lähetekeskustelun yhteydessä: ”Kun laki oli valmis, se alkoi elää omaa elämäänsä tavalla, jota kukaan meistä ei osannut kuvitella.” Ministeri Harakka on koko ajan korostanut sitä, että tässä asiassa syy on täysin liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vastuulla. Mutta kuten edustaja Tolvanen täällä toi esille, tietoomme on tullut, että myös liikenne- ja viestintäministeriöstä on annettu joulukuussa suoraan kansalaiselle ohjeistusta, jonka mukaan yhtä uutta autoa kohden voi käyttää useamman romutuspalkkion. Eli tätä samaa ohjeistusta on annettu myös ministeriöstä, ministeri Harakan johtamasta päällikköministeriöstä, kuin mitä on annettu liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, Marttinen huomautti.

– Tämä herättää nyt aiheellisen kysymyksen siitä, ovatko liikenne- ja viestintäministeriö ja liikenneministeri Harakka johdattaneet harhaan eduskuntaa.

Kansanedustajan mukaan hänellä on ”hyvin erikoinen olo valiokunnan jäsenenä”.

– Sillä koko ajan lähtökohta on ollut se, että ministeri Harakka on korostanut, että tämä asia on ollut täysin viraston vastuulla ja oikeastaan heidän syytään, mutta nyt nämä ilmi tulleet tiedot kertovat siitä, että myös ministeriö on antanut suoraan tätä ohjeistusta.

– Tällä tavalla kansalaisten tärkeitä asioita ei voi säätää eikä niitä voi tällä tapaa käsitellä eduskunnassa.

”Surullinen tapahtuma”

Kokoomuksen Timo Heinonen kysyi ”miten kummassa Marinin hallitus ja liikenne- ja viestintäministeriö pystyivät möhlimään jo kahdesti käytetyn ja hyväksi havaitun järjestelmän?”.

– Pidän aivan välttämättömänä, että (Sanna) Marinin hallitus, liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom tavalla tai toisella korvaavat huonon lainsäädäntönsä aiheuttamat taloudelliset menetykset ihmisille. Ennen lain korjausta jätetyt romutuspalkkiohakemukset tulee totta kai käsitellä voimassa olleen vuosien 2020— 2021 lainsäädännön mukaan.

– On niputtaminen sitten ollut oikein tai ei, niin ainakin se on ollut Marinin hallituksen ja liikenne- ja viestintäministeriön valmisteleman ja eduskunnan hyväksymän lain mukaista. Ja mikä on laki, niin sitä tässä maassa on varmasti noudatettava, Timo Heinonen sanoi.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen sanoi, että kyseessä on ”surullinen tapahtuma”.

– Todellakin valiokunnassa pikaisessa aikataulussa halusimme tämän hallituksen esityksen romutuspalkkion korjauspaketin, niin sanotusti yhden sanan lisäyksen, mikä tässä sisältönä nyt oli, tehdä, jotta päästään näistä tulkintaepäselvyyksistä, Suna Kymäläinen sanoi nyt nopeasti käsiteltävästä lainmuutoksesta.

– Kaiken kaikkiaan, mitä tulee niihin asioihin, joita täällä on toistettu moneen otteeseen kaikissa näissä eduskunnan käsittelyissä, tämä on surullinen tapahtuma, ja kyllä hieman kummallinenkin, ja sen vuoksi me valiokunnassa otamme omana asiana Traficomin ja ministeriön vielä kuultavaksi tämän asian osalta, jotta voimme oppia, mitä on tapahtunut ja miten voidaan toimia ja varmistaa, että näin ei vastaavalla tavalla jatkossa tapahdu.

– Ja mitä tulee hallinto-oikeuteen haastamiseen, niin ymmärsin ministerin puheesta, että ei suinkaan kaikissa tapauksissa, vaan täällä on ollut näitä tällaisia rekisteriepäselvyyksiä ja muita, jotka varmasti vaativat sitten oikeuslaitoksen tarkempia tutkimuksia. Mutta Traficom tulee olemaan jokaiseen useamman romutuspalkkiotodistuksen hakeneeseen yhteydessä, Kymäläinen jatkoi.