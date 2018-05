Miten Emmanuel Macron ja Angela Merkel muuttavat Eurooppaa?

EU:n kahden avainmaan johtajien odotetaan syventävän EU:n integraatiota. Tie ei ole kuitenkaan helppo.

Emmanuel Macronin ja Angela Merkelin uskotaan näyttävän EU:lle suuntaa yhdessä.

Nykypäivä porautui ”Mercronin” pään sisään ja selvitti, mitä ristiriitaisen kaksikon mielessä liikkuu.

Macronin ydin on tässä: ”Saatan olla Ranskan nuorin presidentti, mutta naiivi en ole. Ranska menestyy vain, jos Eurooppa menestyy. Tarvitsemme vahvemman Euroopan. Tänä vuonna meidän on saatava aikaiseksi EU:lle uusi kymmenvuotisstrategia. Se on välttämätöntä nykyisessä maailmantilanteessa.”

Ranskan presidentin uudistuslista on pitkä. Se sisältää muun muassa yhteisen valtiovarainministerin, minimipalkat ja puolustuksen. Macron haluaa syventää integraatiota nopeasti.

Mutta kulkevatko Merkel ja Macron käsi kädessä?

Merkelin ajatuksissa on ainakin seuraavia epäilyksiä:

”Valtaosa kansalaisista on EU-skeptikkoja. He vastustavat ajatuksia taloudellisesta yhteisvastuusta. Monen mielestä Macron haluaa vain saada saksalaisten rahat. Jotkut analysoivat, että uuden hallitukseni linja on tämän suhteen pehmeämpi, mutta sosiaalidemokraatteja edustava uusi valtiovarainministeri Olaf Scholz on osoittanut, ettei hän ole heittopussi.”

