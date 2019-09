”Mitään ei voi sanoa, tai leimautuu ilmastonmuutoksen kieltäjäksi”

Helsingin kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva (kok.) retwiittasi perjantaina viraalin videon ilmastonmuutoksen vastaisen työn nuoresta kärkijulkkiksesta Greta Thunbergista. Kaleva sanoi säälivänsä tikunnokkaan nostettua Thunbergiä, jonka idealismi on hienoa, mutta autistisen nuoren ”hyväksikäyttäminen aikuisten masinoimassa julkisuuskampanjassa on vastuutonta”.

Atte Kalevan retwiitti nostatti myrskyn ja vajaat parisataa vastausta. Häntä muun muassa syytettiin Thunbergin dissaamisesta, ilmastonmuutoksen vähättelystä ja panettelukuorosta.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma puuttui keskusteluun lauantain puolella.

– Kommentit tässä @AtteKaleva n esiin nostamassa keskustelussa ovat ihan uskomattomia. Mitään ei voi sanoa, tai heti leimautuu ilmastonmuutoksen kieltäjäksi ja ties miksi muuksi. Tämä on vähän niin kuin uskonto. Pitää uskoa oikealla tavalla, tai olet vääräuskoinen, paha ja tyhmä, Pia Kauma twiittasi.

– Minusta @AtteKaleva n tarkoitus ei ollut loukata. Neljän lapsen äitinä itsekin vähän säikähdin Gretan videota. Eikä siinä ole kyse vähättelystä, kieltämisestä tai mistään sellaisesta. Asperger, lapset ja diagnoosit yleensäkin ovat herkkiä asioita. Se on totta, hän jatkoi.

Before I started school striking I had no energy, no friends and I didn’t speak to anyone. I just sat alone at home, with an eating disorder.

All of that is gone now, since I have found a meaning, in a world that sometimes seems shallow and meaningless to so many people.

