Mitä voi tehdä, jos rengas puhkeaa kesken ajon?

Ensimmäiset sekunnit ovat ratkaisevia.

Tyyppillisin syy renkaan räjähtämiseen on väärillä ilmanpaineilla ajaminen. Joskus rengas saattaa puhjeta kesken ajon.

– Jos rengas puhkeaa kovassa nopeudessa, auto alkaa yleensä puoltaa. Siksi ensimmäisenä täytyy keskittyä pitämään ohjaus suorassa, kunnes turvallinen pysähdyspaikka löytyy, Vianorin kuluttajakaupan johtaja Vesa Laitinen sanoo.

Kun pysähdyt, huomioi takanasi autoilevat näyttämällä ajoissa vilkkua tai väläyttämällä jarruvaloa. Jos joudut pysähtymään paikkaan, jossa auto voi aiheuttaa vaaraa muille tiellä liikkujille, hätävilkkujen käyttö on suositeltavaa. Ennen autosta poistumista pue päällesi heijastinliivi ja vie vasta sitten varoituskolmio tarpeeksi kauas autosta varoittamaan muuta liikennettä.

Vanhemmissa autoissa on yleensä vararengas, uusissa paikkauspullo. Joissakin autoissa on tilapäinen vararengas, jonka maksiminopeus on yleensä 60 tai 80 km/h. Jos päädyt käyttämään tilapäistä vararengasta tai paikkauspulloa, tulee muistaa, että autolla ei pidä ajaa enempää kuin on tarve eli vain lähimmälle korjaamolle.

Mikäli renkaanvaihto tai -paikkaus ei ole tuttua puuhaa tai rikkoutunut rengas on ajoradan puolella niin, että sitä ei pysty vaihtamaan turvallisesti, kannattaa soittaa esimerkiksi oman vakuutusyhtiön hätäpalveluun tai tilata hinausauto.

Myös rengasvalmistaja saattaa tarjota apua tien päälle.

Vinkit rengasvaurioiden ehkäisemiseen:

Aja oikeilla rengaspaineilla. Liian alhaisilla rengaspaineilla ajettaessa renkaat rikkoutuvat helpommin ja kuluvat tavallista nopeammin.

Tarkista renkaiden ilmanpaineet kerran kuussa sekä silloin, kun autossa on tavallista raskaampi kuorma. Oikeat rengaspaineet pienelle ja isommalle kuormalle löydät autosi käyttöohjeista sekä usein myös kuljettajan ovenkarmista tai polttoainetankin luukusta.

Poista silloin tällöin isommat kivet renkaiden pääurista. Ajan mittaan ne porautuvat yhä syvemmälle renkaaseen ja saattavat aiheuttaa rengasvaurion.

Tarkasta renkaidesi kuluneisuus säännöllisesti. Jos renkaat ovat kuluneet epänormaalisti, saattaa esimerkiksi iskunvaimentimissa tai ohjauskulmissa olla vikaa.

Varmista, että käytät kuormitusluokaltaan autoosi sopivia renkaita. Muuten renkaat kuluvat tavallista nopeammin ja voivat vaurioitua ajettaessa. Vaadittu kuormitusluokka löytyy auton rekisteriotteesta, ja rengasmerkinnän viimeinen numero kertoo renkaan kuormitusluokan. Esimerkiksi merkinnässä 205/55 R 16 94 V XL kuormitusluokka on 94.