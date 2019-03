Mitä tapahtui lennolla 18:25? Tehtiinkö turmamysteerissä suuri virhe?

MH370-lennon sijainnin kertoneen datan pätevyyttä epäillään.

Viisi vuotta sitten, maaliskuun 8. 2014, Malyasian Airlinesin lento 370 nousi Kuala Lumpurin kansainväliseltä lentokentältä. 40 minuuttia myöhemmin kone katosi lentoseurauntalaitteiden näkyvistä mukanaan 227 matkustajaa ja 12 miehistön jäsentä. Koneen kohtalo ei ole selvinnyt, ja sen etsinnät lopetettiin viime vuonna.

Lentäjä ja tiedejournalisti Jeff Wise käsittelee tapauksen tutkintaa tuoreessa kirjassaan The Taking of MH370. Hän kirjoittaa tapauksesta The Drivessa.

Tapahtumista ennen MH370:n katoamista Wisen mukaan tiedetään, että viisi sekuntia Malesian ilmatilasta poistumisen jälkeen koneen viestintälaitteet sammutettiin ja kone poikkesi tuntuvasti reitiltään vasempaan. Tutkimusten perusteella reitinmuutos tehtiin käsiohjauksella. Tunti ja 20 minuuttia nousun jälkeen, kello 18:22, kone katosi sotilastutkien näkyvistä.

Tässä kohtaa MH370 olisi voitu Wisen mukaan lentää mihin tahansa päin maailmaa. Seuraavaksi tapahtui hänen mielestään kuitenkin tapauksen kenties mystisin osuus. Kaksi minuuttia sen jälkeen, kun kone katosi tutkista, joku laittoi satelliittidatayksikkö SDU:n takaisin päälle. Minuuttia myöhemmin, kello 18:25, SDU käynnistyi uudelleen ja otti yhteyden Inmarsat-viestintäsatelliittiin.

”Tutkijat olivat väärässä”

Inmarsat-datan perusteella tutkijat määrittivät vihjeitä koneen olinpaikasta. He analysoivat, että olinpaikan täytyi olla merialueella 1500 mailia Australiasta länteen.

Alueen tutkimisen jälkeen oli Wisen mukaan selvää, että tutkijat olivat olleet väärässä. Konetta ei löytynyt heidän osoittamaltaan Iso-Britannian kokoiselta alueelta.

− Kummallista kyllä, MH370:n tutkijat eivät ole riittävästi tarttuneet siihen, jonka näen tapauksen keskeisenä vihjeenä: kello 18:25 tapahtuneen uudelleenkäynnistyksen. Tämä oli tapahtuma, joka johti sen datan syntymiseen, jonka perusteella tutkijat päätyivät massiivisen meritutkimukseensa. Jos haluamme löytää kohdan, jossa MH370-tutkimus meni pois raiteiltaan, tämän pitäisi olla ensimmäinen tarkasteltava paikka, Jeff Wise kirjoittaa.

Hänen mukaansa klo 18:25 tapahtuneesta uudelleenkäynnistyksestä pitäisi monesta syystä olla epäileväinen. Yksi on ensinnäkin se, että hän ei näe ainuttakaan syytä, miksi kukaan olisi käynnistänyt SDU:n uudelleen. Se, että Inmarsat-data kertoisi tietoja koneen sijainnista, on hänen mukaansa myös epätavallista. Vihjettä ei myöskään pystytty varmistamaan muilla tavoin.

”Mitä ikinä tapahtuikin, se oli hyvin outoa”

Vuonna 2015 läntisen Intian valtameren rannoille alkoi huuhtoutua romua. Tähän mennessä 30 osaa on löydetty. Jos osat olisivat vuosi takaperin uponneesta lentokoneesta, Wisen mukaan niissä olisi merkkejä pitkästä meressä vietetystä ajasta. Näin ei kuitenkaan ollut.

− Biologisesti siinä ei ole järkeä. Tämä antaa vihjeen siitä, että ihminen on puuttunut asiaan. Meritutkijat eivät myöskään ole pystyneet selittämään, miten osat päätyivät sinne minne päätyivät, Wise sanoo.

Olemassa olevat todisteet viittaisivat Wisen mukaan lennon kapteeni Zaharie Ahmad Shahin osallisuuteen koneen katoamisessa.

− Lukuun ottamatta hänen tietokoneeltaan löydettyä lentosimulaattoria ei ole olemassa mitään merkkejä siitä, että Shah olisi itsetuhoinen massamurhaaja, Wise huomauttaa.

Australian, Kiinan ja Malesian hallintojen päätökset tutkia eteläistä Intian valtamerta perustuivat Wisen mukaan siis hataralle pohjalle.

− MH370 ei päätynyt sinne mihin tutkijat päättelivät. Se tarkoittaa, että datassa oli jotakin hyvin pielessä. Mutta mitä? Wise kysyy.

Jotta Inmarsatin dataa olisi käytetty harhaanjohtamiseen, niin toimineiden henkilöiden olisi pitänyt Wisen mukaan olla paljon tutkijoita fiksumpia.

− Todisteet eivät kuitenkaan ole antaneet selkeitä selityksiä. Tiedämme, että mitä MH370:lle ikinä tapahtuikin, sen täytyi olla hyvin outoa.

Inmarsatin antaman datan luotettavuutta alettiin Wisen mukaan epäillä viime vuonna. Meritutkija David Gallo twiittasi toukokuussa olevan hyvä mahdollisuus, että ”MH370 ei tullut ollenkaan etelään:

− Sanotaanko näin, että en hyväksy todisteita siitä, että kone tuli etelään, David Gallo kirjoitti.

Wisen mukaan ranskalaistutkijat ovat jakaneet Gallon epäilyksen. Kolmen MH370-lennolla olleen matkustaja omainen Ghyslain Watrelos on Wisen mukaan saanut tietää Ranskan armeijalta, että tutkimuksissa on epäily Inmarsat-datan pätevyyttä.

− Olennainen polku on Inmarsat-data. Joko he ovat analyysissään väärässä tai heidät on hakkeroitu, Wise siteeraa Watrelosia.

− Jos jälkimmäinen on totta, seuraukset ovat pelottavia. Kuka ikinä MH370:n kimppuun on hyökännyt, hän on aggressiivinen, määrätietoinen ja paljon sivistyneempi kuin tutkijat ovat suostuneet ymmärtämään. Jos tämä on totta tai vain mahdollisestikin totta, asia on käsiteltävä nopeasti, koska heidän pysäyttämisekseen ei ole tehty mitään, Wise sanoo.