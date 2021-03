”Mitä sovittiin?” – Annika Saarikon puheet ihmetyttivät oppositiota

Kokoomuksen Mia Laihon mukaan ministeri vaikutti puhuvan ’muunneltua totuutta’.

Eduskunnan torstai-iltaisessa täysistunnossa käsiteltiin jälleen tartuntatautilain muutoksia. Opposition kokoomuksen puhujat olivat kiinnostuneet pääministerin sijaisena aiemmin päivällä kyselytunnilla toimineen keskustajohtaja Annika Saarikon vastauksista siihen, onko koronarokotusjärjestyksen muuttamisesta sovittu.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari kirjoitti aiemmin Instagramissa ”olemme sopineet rokotuksien painottamisesta pahimmille epidemia-alueille”.

RKP:n ryhmäjohtaja Anders Adlercreutz totesi tahollaan keskiviikkoiltana, että ”olemme myös sopineet RKP:n ja vihreiden esityksestä, että rokotuksia kohdistetaan suositusten mukaisesti pandemian pahimmin runtelemille alueille”.

Kyselytunnilla Annika Saarikolta kysyttiin mahdollisesta koplauksesta ja rokotusohjelman muuttamisen sopimisesta. Hän vastasi asiaan kolmessa eri yhteydessä näin:

– …kun kevät on edennyt, on mahdollista, että asiantuntijoiden esityksen pohjalta tehtäisiin yksittäisiä kohdennuksia pahimmille tautialueille. Tällä hetkellähän rokottaminen on edennyt niin, että pääkaupunkiseudun rokotusmäärät ovat prosentuaalisesti paljon pienempiä kuin jossain muualla päin Suomea. Mutta ei, hallitukselle ei ole tuotu esitystä siitä, miten tällainen kohdentaminen tehtäisiin, ja sitten kun sosiaali- ja terveysministeriö sellaisen tuo, siihen hallitus ottaa kantaa, Annika Saarikko vastasi ensin.

– Ja tähän tärkeään kysymykseen: hallituksen pöydälle eivät ole terveysviranomaiset tuoneet esitystä siitä, miten tuo alueellinen priorisointi voitaisiin toteuttaa. …Hallitus on sopinut, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asiaa ja tuo sen hallituksen pöydälle ja siitä tehdään arviot, Saarikko vastasi toiseen kysymykseen asiasta.

– Rokotejärjestyksestä: Edustaja (Petteri) Orpo, tekin olette istunut täällä paikalla ja te tiedätte, että kun täältä jotakin sanoo, sen on oltava totta. Ja kun sanon teille, suomalaisille ja eduskunnalle, että hallituksen pöydällä ei ole viranomaisten tuomaa esitystä siitä, miten rokotteiden järjestystä muutettaisiin, tarkoitan sitä. Julkisuudessa on ollut kansallisen rokoteryhmän esitys, ja sen perusteella hallitus on todennut ainoastaan, että me pidämme kiinni prioriteeteista, jotka olemme suomalaisille luvanneet joulukuussa. Nyt sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee esitystä, ja siihen hallitus ottaa kantaa, mitä se käytännössä tarkoittaisi, kun se pöydällemme tuodaan, Annika Saarikko vastasi kolmannella kerralla.

”Todella noloa”

Iltaistunnossa Annika Saarikko ei ollut paikalla. Kokoomuksen Ben Zyskowicz huomautti Annika Saarikon korostaneen kyselytunnilla, että eduskunnan edessä on puhuttava totta ja oltava rehellinen.

Zyskowiczin mukaan Saarikko ei kuitenkaan ollut vastannut siihen mitä kysyttiin, kun hän totesi vain ettei hallitukselle ole tuotu esitystä rokotusjärjestyksestä tai sen tarkistamisesta.

– Onko tässä yhteydessä hallituksen piirissä sovittu tästä rokotusjärjestyksestä jotain, siten kuin edustajat Kari ja Adlercreutz ovat tiedottaneet?, Ben Zyskowicz kysyi.

– Nyt kaksi hallituspuolueiden eduskuntaryhmän puheenjohtajaa on julkisesti ilmoittanut, että tässä yhteydessä, kun on neuvoteltu ja sovittu hallituksen piirissä näistä liikkumisrajoituksista, on sovittu myös tästä rokotusjärjestyksestä, siis siten, että painotetaan näiden riskiryhmien rokottamisen jälkeen niitä alueita, missä tätä epidemiaa on enemmän.

– Enkä ota nyt kantaa siihen, onko se oikein vai väärin. Otan kantaa siihen, että kun näin tiedotetaan somessa kahden ryhmän puheenjohtajan toimesta ja kun tätä kysytään hallitukselta kyselytunnilla, niin ministeri Saarikko pääministerin sijaisena ei vastaa vaan vastaa, että hallitukselle ei ole tuotu esitystä. No senhän me kaikki tiedämme, Zyskowicz huomautti.

Kokoomuksen Heikki Vestmanin mukaan ”täytyy hämmästellä hallituksen tiedotuslinjaa tämän rokoteohjelman osalta”.

– Eli mielellään kuulisin vastauksia edustaja Zyskowiczin esittämiin kysymyksiin siitä, mitä hallituksessa on linjattu tämän rokotejärjestyksen osalta, Heikki Vestman sanoi.

Hänkin huomautti tukevansa asiaa, jos tiedot pitävät paikkansa.

– HUSin alueella väestöstä on rokotettu lehtitietojen mukaan noin 12 prosenttia ja eilen todettiin 508 tartuntaa. Vertailun vuoksi Itä-Savossa on rokotettu jo 17,5 prosenttia väestöstä ja eilen on todettu yksi tartunta. Mielestäni tämä ei ole oikein eikä järkevää politiikkaa, vaan pidän selvänä, että kun HUSin alueella tilanne on vaikea, rokotuksia pitäisi ja kannattaisi tänne alueelle keskittää, Vestman sanoi.

– Kyllähän tämä on todella noloa hallitukselta, että ei saada selvyyttä siihen, mistä siellä on sovittu rokotusjärjestyksen osalta. …Hämmentävää, että te ette tiedä, mitä hallituksessa on sovittu näin merkittävästä asiasta, jonka edustajat Kari ja Adlercreutz ovat tuoneet aivan selvällä suomen kielellä esille.

Kassakaappisopimus

Kokoomuksen Sari Multala ihmetteli omassa someketjussaan tulleita kommentteja.

– No, nyt kuitenkaan ilmeisesti hallitus ei ole näin todennut, sillä täällä minun aloittamassani Twitter-keskustelussa suoraan kansanedustaja (keskustan Pekka) Aittakumpu toteaa, että tällaista ei ole sovittu, ja siihen sitten itse asiassa Anders Adlercreutz toteaa, että no, itse asiassahan eihän tämä nyt ehkä ihan näin ollutkaan. Miten tämä nyt sitten oikein on, kun tästä ei kukaan oikein ota selvää?

Kokoomuksen Mia Laiho sanoi, että ”liikkumisrajoitusten ja rokotusten yhteenkoplauksesta aiheutunut hämminki on kyllä ihmeteltävää”.

– Täällä kyselytunnilla ministeri Saarikko jo jokseenkin muunneltua totuutta vaikutti puhuvan toisella tavalla. Samaan aikaan sitten vihreiden ja RKP:n eduskuntaryhmien puheenjohtajat puhuivat aivan toisella tavalla, samoin kuin eilen A-studiossa pääministeri (Sanna) Marin sanoi, että eihän tämä mitään nappikauppaa ole, ja sitten kuitenkin tänään saadaan kuulla, että rokotuksia tullaan kohdentamaan Uudellemaalle enemmän, Mia Laiho sanoi.

– Sinänsä kannatan sitä, että niitä rokotuksia kohdennetaan tänne Uudellemaalle, missä on ollut merkittäviä rajoituksia jo pitkään, mutta olisi tärkeää, että myös viestintä olisi avointa ja rehellistä ja että sekä kansalaisille että eduskunnalle tulee selkeä tieto siitä, missä mennään ja mitä on sovittu. Jos on näin sovittu, sittenhän on hyvä kertoa avoimesti, että tämä oli se kassakaappisopimus.

SDP:n Maria Guzenina pyysi olemaan herättämättä ihmisissä huolta.

– Täällä salissa on useaan otteeseen peräänkuulutettu sitä, että on tärkeää, että hallitus viestisi riittävän selkeällä tavalla siitä, mitä nämä koronatoimet tarkoittavat eri toimijoille tässä yhteiskunnassa, mutta sitä samaa toivoisi myöskin täällä salissa, että kun täällä käydään keskustelua, niin täältäkin se viesti olisi sellainen, ettei herätetä turhaa huolta yhteiskunnan eri toimijoissa. Tämä kriisi on riittävän vakava ilman sitäkin, Maria Guzenina sanoi.