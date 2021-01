Mitä rokotejätti lupasi? HS: Asiantuntijat erimielisiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sekä EU:lla että Britannialla on perusteet vaatia Astra Zenecan rokotteita itselleen.

Juristit ovat erimielisiä siitä, mitä rokoteyhtiö Astra Zeneca lupasi sopimuksessaan EU:n kanssa, kirjoittaa Helsingin Sanomat. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mielestä Astra Zenecan tulee kompensoida Belgian-tehtaansa tuotanto-ongelmat toimittamalla Britanniassa tuotetut rokoteannokset EU-alueelle.

Quadrant Chambers-asianajotoimiston asianajajan James Turnerin mukaan asia ei ole näin yksinkertainen, koska kaikki palautuu sopimuskohtaan, jossa yhtiö on sitoutunut käyttämään kaikki ”best reasonable efforts” eli kaikki järkevimmät tai kohtuullisimmat keinot rokotteiden toimittamiseksi. Turnerin mukaan yhtiö voi vedota siihen, ettei rokotteiden toimittaminen Britanniasta EU-alueelle ole kohtuullista tai järkevää.

JWM Solicitors-lakitoimiston juristin Richard Parkinsonin mukaan EU:n ja Astra Zenecan sopimus ei pakota rokoteyhtiötä asettamaan Britanniaa EU:n edelle. Yhtiön ja Britannian välinen sopimus taas ei voi huonontaa EU:n asemaa. Valmistetut rokotteet tulisi siis toimittaa EU:lle.

-Astra Zeneca on nyt tilanteessa, jossa kahdella sen asiakkaalla on molemmilla päteviä perusteluja pitää valmistettavista rokotteista kiinni, Parkinson sanoi The Guardianille Helsingin Sanomien mukaan.