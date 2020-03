Mitä lukuja Krista Kiuru oikein esitti ikäihmisistä?

Prosenttiluvut jäivät hieman auki.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) piti yhden avauspuheenvuoroista valtioneuvoston maanantaisessa historiallisessa tiedotustilaisuudessa, jossa valmiuslain käyttöönotosta kerrottiin. Kiurun tärkeää puheenvuoroa seurattiin tarkasti, koska tilaisuuden uutisia ei oltu vielä julkistettu.

Ministerin esittämät luvut ihmetyttivät katsojia ja puhuttavat yhä sosiaalisessa mediassa.

Ensin ministeri totesi prosenttiluvut ”182” ja ”300” Kiinan Hubein yli 70-vuotiaista niin, ettei niiden tarkoitus oikein selvinnyt.

Seuraavaksi Krista Kiuru sanoi suomalaisista yli 80-vuotiaita olevan melkein 17 prosenttia, yli 90-vuotiaita 19 prosenttia ja yli 70-vuotiaitakin lähes 10 prosenttia. Yli 90-vuotiaita olisi näin siis enemmän kuin yli 80-vuotiaita tai yli 70-vuotiaita, joka ei tietenkään pidä paikkaansa.

Näin Krista Kiuru sanatarkasti tiedotustilaisuudessa sanoi:

– Niin, hyvää iltapäivää omasta puolestanikin. Siinä missä voimme sanoa hyvää iltapäivää, niin tämä tilanne jossa me nyt elämme on siltä osin haastava, että joudumme toteamaan olennaisimpana kysymyksenä sen, että erityisesti riskiryhmien osalta olemme tilanteessa jossa meistä jokainen suomalainen voi vaikuttaa siihen, millä tavalla ikäihmiset pystyvät varautumaan ja suojautumaan koronaviruksen osalta, johon ei ole rokotetta.

– Tältä osin keskeistä on huomata, että kun on analysoity esimerkiksi Kiinan Hubein suhteellista kuolleisuusriskiä, eli ikäryhmän suhteellista riskiä kuolla koronavirukseen, ikäihmisillä tämä riski on merkittävästi kohonnut suhteessa muuhun väestöön. Tältä osin me puhumme yli 70-vuotiaiden osalta Hubein aineiston pohjalta jopa sellaisista prosenteista kuin 182 tai suhteellisesta riskistä, joka on yli 80-vuotiailla jo pitkälti yli 300.

– Siksi keskeisintä on, että Suomi varautuu kaikissa toimissa siihen, että nämä ikäihmiset voisivat pysyä suojassa. Ja muu väestö ottaa sitten koronaviruksen tulevan epidemian väestöpohjalta vastaan.

– Toinen tärkeä havainto tähän tilanteeseen on se, että lapset ja keski-ikäiset ihmiset ovat yhteiskunnassa ne, jotka tätä liikkumista paljon suorittavat. Ja siksi lapset ovat erityisesti vanhempien ihmisten kanssa tekemisissä, siinä missä myös keski-ikäiset ihmiset, monesti jopa joka viides nainen yhteiskunnassa hoitaa ikääntyviä vanhempiaan tai pitää vanhemmista tai heidän lähipiiristään huolta. Tältä osin on tärkeää havaita, että meistä jokainen voi olla suojelemassa meidän ikäihmisiä siinä, että on tärkeää pitää nyt huolta, että nämä vanhukset ja ikäihmiset ovat turvassa.

– Kysymys on isosta väestöstä. Yli 80-vuotiaita yksistään on melkein 17 prosenttia. Yli 90-vuotiaita 19 prosenttia. Ja yli 70-vuotiaitakin lähes 10 prosenttia.

– Siksi kaikki toimet, jotka olemme tekemässä, perustuvat nimenomaan siihen, että sekä ikäihmisten suojeleminen ja riskiryhmien osalta mutta myöskin sellaisten perussairaiden ihmisten joilla on alttiiksi tekeviä sairauksia – heidän osaltaan suojaustoimien pitää olla vahvempia. Ja tältä osin olemme tilanteessa, että valtioneuvosto ottaa käyttöön sitten myös sellaisia toimia, jotka näihin tilannekuviin nyt sitten tuovat tukea. Kiitos.

Ministeri Kiuru ei tiistaiaamuun mennessä ollut selventänyt asiaa.

Koronavirukseen liittyvä tilannekuva on muuttunut viikonlopun aikana. Poikkeuksellinen tilanne edellyttää voimakkaita toimenpiteitä, mutta tiedän että yhdessä selviämme tästä. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme! https://t.co/bQykZWHPQN — Krista Kiuru (@KristaKiuru) March 16, 2020