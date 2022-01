Miten kävi hallituksen tietopohjaisen politiikan teolle?

Kansanedustaja kysyy rekisteriaineistojen käytöstä pandemian päätöksenteon tukena.

Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen kysyy jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, miten valtiovarainministeriö aikoo varmistaa tauottoman ajantasaisen tiedontuotannon ja korona-ajan päätöksenteon tarpeellisen tuen rekisteriaineistojen osalta.

Toisena kysymyksenä edustaja kysyy ”aikooko valtiovarainministeriö noudattaa hallitusohjelmaa ja julkishallinnon aineistojen hyödyntämistä selvittävän työryhmän päätelmiä ja toteuttaa välittömästi kaikkien ministeriöiden sekä muiden julkisten tahojen ja tutkijoiden käytössä olevan datayksikön, jossa ajantasaisten rekisteriaineistojen hyödyntämistä jatkuvasti kehitetään”.

Entinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen siteeraa Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Siinä lukee, että ”laadukas lainvalmistelu on keskeistä politiikan uskottavuuden ja legitimiteetin näkökulmasta. Sitoudumme tietopohjaisen politiikan tekoon sekä systemaattiseen vaikutusarviointiin kaikessa lainvalmistelussa. Syvennämme yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa”.

Grahn-Laasosen mukaan ”tämän asetetun tavoitteen merkitys on kohonnut erityisesti parhaillaan käynnissä olleen koronapandemian ja sen seurauksiin reagoineen päätöksenteon tilanteessa. Eduskunnassa on tehty lukemattomia päätöksiä koronatilanteen aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi”.

– Tavallinen tilanne valiokunnassa on kuulla asiantuntijoita sekä valmistelijoiden arvioita tilanteesta, jossa näitä päätöksiä tehdään. Viranomaislähteistä saadut tiedot, esimerkiksi yritysten maksamien verojen sekä palkansaajien tulotiedot, ovat perinteisesti vähintään vuoden vanhoja – yleensä jopa vanhempia. Näitä tietoja on täydennetty esimerkiksi kysymällä yrityksiltä itseltään, minkälaisessa tilanteessa yritykset käytännössä ovat, Sanni Grahn-Laasonen toteaa.

– Korona on edennyt nopeasti ja sen aiheuttama kriisitilanne on muuttunut pahimmillaan vain viikoissa, jopa päivissä. On selvää, että tällaisessa tilanteessa perinteiset rekisteritiedot eivät ole juurikaan lisänneet ymmärrystä käsillä olevasta tilanteesta. On ymmärretty, että korona vaikuttaa yrityksiin, mutta mittakaavasta on ollut vaikea saada selvää.

Kansanedustajan mukaan muun muassa eduskunnan talousvaliokunta on tässä tilanteessa talousvaliokunta hyödyntänyt Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n perustaman koronatalouden tutkimusryhmä Tilannehuoneen osaamista ja aineistoja. Tilannehuone yhdistelee rekisteriaineistoja useista viranomaislähteistä, analysoi niitä ja tuo ne aikaisemmasta poiketen viranomaisten ja poliittisten päättäjien käyttöön vain muutamissa viikoissa, jopa päivissä.

– Tilannehuoneen asiantuntijakuulemiset, raportit ja virkamiestapaamiset ovat toimineet korona-ajan päätöksenteon tukena erityisesti yritystukien jakamisessa. Tilannehuoneen analyysit ovat perustuneet ajantasaiseen tietoon esimerkiksi verottajan, työ- ja elinkeinoministeriön ja tullin rekistereistä. Näin talousvaliokunta on saanut päätöstensä tueksi uunituoretta tietoa suoraan viranomaisilta tavalla, joka ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Se on ollut päätöksenteon tuen näkökulmasta erittäin arvokasta.

Grahn-Laasonen viittaa julkisuudessa olleisiin tietoihin, joiden mukaan Tilannehuoneen toiminta ajetaan alas rahoituksen päättyessä.

– Rahoitukseen ja toiminnan jatkumiseen on etsitty pidemmän aikavälin ratkaisua vuoden alusta alkaen, mutta tämänsuuntaista esitystä ei tietojemme mukaan ole vielä olemassa. Nyt uhkaakin käydä niin, että Tilannehuoneen tarjoama ajantasaisiin rekisteriaineistoihin pohjautuva tiedontuotanto ajetaan alas juuri, kun koronalukemat ovat historian korkeimmilla tasoilla ja uusia päätöksiä tullaan tarvitsemaan.