Mitä iskuihin joutuneille poliiseille tapahtuu? Mukana ollut kertoo

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Marko Kilven mukaan rankoissa tilanteissa olleita on pelastettu traumaterapialla.

Viikonvaihteessa Suomessa oli useita tilanteita, joissa poliiseja ammuttiin tai he olivat muissa rankoissa paikoissa. Vanhempi konstaapeli, jännityskirjailija, dokumentaristi ja kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi tietää kokemuksestaan, että hänen usea kollegansa on nyt henkisen avun tarpeessa.

– Murhayrityksen kohteena oli useita poliiseja. Lisäksi monesti tällainen hyvin vakava tilanne aiheuttaa traumatisoitumista myös ihmisissä, jotka eivät ole olleet edes paikalla, Marko Kilpi sanoo.

Kovissa kokemuksissa olleille poliiseille – jopa ryhmille – tarjotaan nykyisin post-traumaattisia työpajoja koetun käsittelemiseksi. Ensi kerran niitä kokeiltiin noin vuosikymmen sitten Kauhajoen kouluammuskelun jälkeen, kun mukana olleet pitivät jälkihoitoa puutteellisena. Oppia haettiin USA:sta.

Nyt joka vuosi muodostetaan kaksi 25 poliisihenkilön ryhmää työpajoihin, internaattityöskentelyyn. Marko Kilpi kertoo olleensa oman tilanteensa jälkeen ”ensimmäisessä koelaboratoriossa yhtenä koekaniinina, muiden seassa”.

– Se on hyvin tehokas toimintamuoto, jolla hoidetaan työssä traumatisoituneita poliiseja. Ensimmäinen vaihe on psykoedukaatio, jossa kerrotaan, mitä reaktioita tämä traumaattinen tilanne voi aiheuttaa. Ne voivat olla hyvinkin voimakkaita painajaisista jopa harhaisuuteen ja mielialavaihteluihin. Joku voi kuvitella jopa, että järki on menossa, vaikka ne ovat aivan normaaleja reaktioita epänormaaliin tilanteeseen, Marko Kilpi kuvailee.

– On hyvin tärkeää huomata, että minullahan on hyvinkin samanlaisia oireita kuin mistä tässä puhutaan.

Kilven mukaan ehkä tärkein vaihe työpajassa ovat pienryhmäkeskustelut eli vertaistuki. Samoja asioita kokeneita kootaan puhumaan tilanteistaan ja tuntemuksistaan, ”keskustelemaan se juttu pois”.

Kolmantena tulee EMDR- (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eli silmäliiketerapia. Hoitomuodossa prosessoidaan epänormaaleja muistijälkiä normaaleiksi.

– Traumaattisessa tilanteessa tulee muistijälki, joka jää ihmisen ”tietokoneeseen” epänormaalina ja häiritsevänä. Se voi tuntua olevan hyvin tarkkana koko ajan silmien edessä. Terapialla voi muuttaa sitä epäselväksi, mustavalkoiseksi, ei-häiritseväksi, ja jopa palauttaa muistikuvia, josta ei usein muista yhtään mitään.

Marko Kilven mukaan terapeutti aktivoi liikkeellä aivolohkoja niin, että asian prosessointi alkaa uudestaan. Hoito on hänen mukaansa tieteellisesti hyväksyttyä ja terapeutteja on saatu paljon lisää.

– Se on hyvinkin voimakas hoito. Toisin kuin esimerkiksi hypnoosissa ollaan tässä koko ajan tietoisia siitä mitä tapahtuu.

Tämä kokonaispaketti on kansanedustajan mukaan niin tehokas, että kolmessa vuorokaudessa pystytään käytännössä prosessoimaan ”hyvinkin oireileva, rikkonainen ihminen”.

– Moni sanoo, että on kuin elämä alkaisi uudestaan. Sen näkee niistä ihmisistä kolmantena päivänä.

Hoitamaton vakava traumaattinen stressireaktio ei hänen mukaansa ole leikin asia, vaan voi johtaa jopa itsetuhoiseen käytökseen.

– Olen absoluuttisen varma, että tällä toiminnalla me olemme pelastaneet monen poliisin hengen ja elämän. Varmuudella on tapauksia, joissa tarina olisi voinut päättyä tosi huonostikin, Marko Kilpi sanoo.

Euroopassa vastaavaa toimintaa on vain Suomessa, Sloveniassa ja Italiassa, ja vain Suomessa toiminta on suunnitelmallista ja jatkuvaa.

– Tässä Porvoon tapauksessa olivat kaikki elementit, jotka voivat aiheuttaa vakavaa traumatisoitumista. Niitä peruselementtejä ovat kuoleman läheisyys, kaiken uskotun perustan järkyttyminen vakavalla tavalla eli ”hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita” ja hallinnan menettäminen. Viimeksi mainittu on poliisille usein traumatisoitumisen syy. Jokainen näistä jo yksin voi aiheuttaa syvän traumatisoitumisen.

Kilven mukaan ihmisen pää on siitä ”mielenkiintoinen laite”, että traumatisoituminen voi tapahtua karrikoidusti sanoen konemaisesti. Taustoista riippumatta ihmisten oireet ovat hyvin samanlaisia. Niinpä toisaalta: mitä selkeämpi ja isompi tapaus on, sitä helpommin se on hoidettavissa.

Entäs jos vastaavaa terapiaa olisi ollut käytettävissä sotien jälkeen?

– Meidän yhteiskunta olisi niin paljon parempi. Niin paljon sukupolvillekin siirtynyttä traumatisoitumista olisi jäänyt tapahtumatta. Nämä siirretään yleensä kolmen sukupolven yli, mutta tällaisella sen pystyy katkaisemaan.